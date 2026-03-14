Протест на пътя между Враца и Монтана

Протест на международния път Е79 между Враца и Монтана e планиран за днес.



Причината - пътната настилка е осеяна с дупки и кратери. Шофьорите се оплакват за постоянни аварии и проблеми с автомобилите, заради лошата пътна настилка. Често причина и за тежки пътни инциденти. Основен ремонт на пътя не е правен от 25 години. Недоволните се канят да блокират главния път в участъка при разклоните за селата Главаци, Ботуня, Краводер и Пудрия от 12.00 ч. днес.