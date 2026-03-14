Володимир Зеленски се срещна със сина на последния ирански шах Реза Пахлави

В Париж се срещнаха украинският президент Володимир Зеленски и синът на последния ирански шах Реза ПахлавИ.



Зеленски заяви, че Киев подкрепя иранския народ в стремежа му към свобода и осъди иранските атаки срещу страни в Близкия изток.

Пахлави изрази неодобрението си за сътрудничеството между иранския режим и Русия. На фона на застоя в преговорите за Украйна, Москва обяви, че остава в контакт със Съединените щати. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че ситуацията около Иран няма да отклони вниманието на Вашингтон от кризата в Украйна.