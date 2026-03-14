89% от левовете са изтеглени от обращение

Изтеглените банкноти и монети в левове вече са 89 на на сто. Извън касите на Българската народна банка остават 3,4 млрд. лв., съобщи централната банка.



На 27 февруари, когато за последно беше предоставена подобна справка, изтеглените монети и левове бяха 87 на сто, като в хората бяха останали 3,9 млрд. лв. Това означава, че за две седмици в касите на БНБ са постъпили около 500 млн. лв.

Над 8 милиарда евро са в обращение и това осигурява нормалното функциониране на платежната система в България.

Миналата седмица от Координационния център за въвеждане на новата валута обявиха процеса по въвеждане на еврото за почти приключил.