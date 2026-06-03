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Около 20 са сигналите след проливния дъжд в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА , Репортер: Антония Сукалинска
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Обилният валеж предизвика наводнения на паркинги и по част от улиците в централната градска част

Проливен дъжд в Благоевград
Снимка: БТА
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Силен дъжд с гръмотевици се изля над Благоевград и предизвика сериозни затруднения в града. За около бяха наводнени улици, междублокови пространства и приземни помещения.

В центъра на града, близо до Второ училище, около една от шахтите пропадна и асфалтът.

Около 20 сигнала са подадени в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ след падналия проливен дъжд в Благоевград, съобщиха за БТА от областната управа. Оттам посочиха, че към момента сигналите се обработват.

Обилният валеж предизвика наводнения на паркинги и по част от улиците в централната градска част.

От Областната дирекция на МВР в Благоевград посочиха, че сигналите са основно за наводнени мазета и гаражи. Няма данни за застрашени хора или постройки, допълниха оттам.

От общинската администрация съобщиха, че Общинският инспекторат в Благоевград се отзовава също на сигнали, подавани от граждани след проливния дъжд. От пресцентъра уточниха, че Инспекторатът работи в координация с екипи на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и МВР, и призоваха гражданите да подават сигнали на телефон 112 при необходимост.

#проливен дъжд #Благоевград #сигнали

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