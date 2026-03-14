Георги Димов в предаването "Аз съм"

Тереза Мутафчиева
Чете се за: 02:25 мин.
Баскетболистът играе за отбора на ЦСКА до 19 г.

Георги Димов е поредният герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм".

Баскетболистът играе за отбора на ЦСКА до 19 години, а също така е и национален състезател.

"Шампион съм на България пет пъти. Първият ми успех бе в Стара Загора, на 12-годишни. След отбора на Берое преминах в Миньор Перник, където станахме шампиони на 15-годишна възраст. Следващия сезон реших да дойда в ЦСКА", сподели той.

Националът вярва, че отборът до 18 години ще постигне добри резултати в мачовете си в дивизия "А".

"На национално ниво, бях на европейското първенство до 16 години през лятото. Тази година имаме по-големи цели с по-големия набор - до 18 години в дивизия "А". Смятам, че ще се представим много добре. Със сигурност искам да съм в мъжкия национален отбор", допълни тинейджърът.

Играчът на ЦСКА се запознава с баскетбола във втори клас и оттогава дните му преминават в тренировки.

"Бях във втори клас, когато отборът на Берое дойде в училище, за да събира деца. Оказа се, че имам талант. На 13-годишна възраст разбрах, че това може да бъде кариерата ми. Сутрин ставам и се оправям за училище. Учим до 10, след това сме в залата. После пак има училище и след него отново тренировки. В свободното време гледам филми и си почивам. Прекарвам време с близки и приятели", обясни Димов за ежедневието си.

Талантливият състезател мечтае да играе в Евролигата или Националната баскетболна асоциация.

"Искам да играя в Реал Мадрид. Везенков запали много малки деца и стимулира много хора. Той е един от най-добрите играчи в света. Вдъхновявам се от ЛеБрон Джеймс и Кристиано Роналдо. Манталитетът му е уникален. Целите ми са да отида в Америка. Мечтите са да стигна до Евролигата или НБА", добави Димов.

Вижте целия епизод във видеото.

ТОП 24

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
2
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
3
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
4
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
5
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
6
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
2
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Спортни предавания

Весела Лечева: Българският олимпийски комитет няма бюджет за 2026 година
Весела Лечева: Българският олимпийски комитет няма бюджет за 2026 година
Спортни новини 13.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 13.03.2026 г., 20:50 ч.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Спортни новини 13.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 13.03.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 13.03.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 13.03.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 12.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 12.03.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Володимир Зеленски се срещна със сина на последния ирански шах Реза Пахлави Володимир Зеленски се срещна със сина на последния ирански шах Реза Пахлави
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Чете се за: 00:20 мин.
По света
Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток? Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток?
Чете се за: 04:40 мин.
По света
89% от левовете са изтеглени от обращение
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Протест на пътя между Враца и Монтана
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
