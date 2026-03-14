Георги Димов в предаването "Аз съм"

Георги Димов е поредният герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм".

Баскетболистът играе за отбора на ЦСКА до 19 години, а също така е и национален състезател.

"Шампион съм на България пет пъти. Първият ми успех бе в Стара Загора, на 12-годишни. След отбора на Берое преминах в Миньор Перник, където станахме шампиони на 15-годишна възраст. Следващия сезон реших да дойда в ЦСКА", сподели той.

Националът вярва, че отборът до 18 години ще постигне добри резултати в мачовете си в дивизия "А".

"На национално ниво, бях на европейското първенство до 16 години през лятото. Тази година имаме по-големи цели с по-големия набор - до 18 години в дивизия "А". Смятам, че ще се представим много добре. Със сигурност искам да съм в мъжкия национален отбор", допълни тинейджърът.

Играчът на ЦСКА се запознава с баскетбола във втори клас и оттогава дните му преминават в тренировки.

"Бях във втори клас, когато отборът на Берое дойде в училище, за да събира деца. Оказа се, че имам талант. На 13-годишна възраст разбрах, че това може да бъде кариерата ми. Сутрин ставам и се оправям за училище. Учим до 10, след това сме в залата. После пак има училище и след него отново тренировки. В свободното време гледам филми и си почивам. Прекарвам време с близки и приятели", обясни Димов за ежедневието си.

Талантливият състезател мечтае да играе в Евролигата или Националната баскетболна асоциация.

"Искам да играя в Реал Мадрид. Везенков запали много малки деца и стимулира много хора. Той е един от най-добрите играчи в света. Вдъхновявам се от ЛеБрон Джеймс и Кристиано Роналдо. Манталитетът му е уникален. Целите ми са да отида в Америка. Мечтите са да стигна до Евролигата или НБА", добави Димов.

