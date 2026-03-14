Камера за скорост ще бъде поставена на ул. „Гладстон“ в Пловдив

від БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
У нас
Подлезът на улицата е място, където шофьорите често си позволяват да настъпват педала на газта

Камера за скорост ще следи нарушителите в Пловдив. Монтирана е в подлеза на улица „Гладстон“, където шофьорите често си позволяват да настъпват газта. Мястото е избрано заради серия от инциденти в центъра на Пловдив. Последно там мъж се вряза с висока скорост в спирка и помете трима души.

През месец юни миналата година, 35 годишен мъж, шофирайки в подлеза с 86 километра в час губи управление и блъска трима пешеходци. За да не повтарят подобни инциденти, в тунела вече има камера.


Николай Душков – заместник-кмет по транспорта - община Пловдив: "Самият булевард „Мария Луиза“, когато светофарът е зелен, ние знаем, там има един неприятен завой от "Света Петка" позволява висока скорост, когато е зелено, а трябва да намалим заради пътното съоръжение отдолу, под пощата. Знаем, че вътре в себе си съдържа завой. Опасно е. Знаем колко много инциденти са се случвали отдолу през годините, със сигурност са над 10 и със смъртни случаи."

Ограничението на скоростта в тази отсечка е 40 километра в час. Хората обаче казват, че рядко се спазва и дори се организирали гонки. Жители на града споделят:

"Вечерно време минават сериозни скорости. Като гледам и камерите не го плашат.

"Бързо се кара, а е опасно. И колоездачи минават и пешеходци минават, опасно е. Редно е да я има камерата и да се спазват правилата."

"През 500 метра камери трябва да има."

Камерата заснема шофьора и номера на автомобила и в трите ленти на движение. Данните отиват директно в системата на МВР.

Николай Душков – заместник-кмет по транспорта - община Пловдив: "Това се случва на около 40-50 метра до около десетина метра, тоест в този диапазон може да го прави. Може да проследява до 32 обекта едновременно, което значи, че няколко МПС-та ги снима и ги засича."

Целта на поставянето на камера за скорост на ул. "Гладстон" е безопасност, казва кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Костадин Димитров – кмет на град Пловдив: "Тази камера ще ни позволи след влизането на закона и приходите от глобите - 50% да влизат в общината. Целта е безопасност."

Скоро ще бъдат поставени още четири камери за скорост на големите булеварди в града, както и две на Околовръстното шосе на Пловдив.

#заместник-кмет по транспорта Пловдив #улица Гладстон Пловдив #опасен завои #булевард Мария Луиза Пловдив #камера за скорост #кмет на Пловдив #Пловдив

