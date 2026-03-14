Надежда Йорданова: Смяната на и.ф. главен прокурор не е свързано с компрометираната личност на Сарафов, а със съответствие с Конституцията

Искрено вярвам да излезем на терена на изборите със силни листи, заяви съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ

Смяната на изпълняващия функции главен прокурор не е свързано с компрометираната личност на Сарафов, а заради съответствие с Конституцията на страната. Това каза съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ в предаването "Денят започва с Георги Любенов".

Надежда Йорданова - съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ: "Тук не става въпрос за една или друга личност, въпреки че компрометираната, за съжаление, личност на Сарафов е самостоятелен въпрос. Но законът е казал много ясно - Временно изпълняваш функциите главен прокурор или някой председател на върховните съдилища, ВАС или ВКС може да бъде само 6 месеца. Точка."

Йорданова каза, че и проблемът с изтеклия мандат на ВСС е изключително тежък:

Надежда Йорданова - съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ: "Проблемът е следният, в българските парламенти, няколко последователни български парламенти, се провалят в способността да формират мнозинство от 160 човека народни представители за избор на членове на ВСС от страна на парламента, които да отговарят на Конституцията. Простичко - да бъдат професионалисти с високи нравствени качества и с гръбнак, да нямат зависимости. Това са хубави думи в българската конституция, в българския закон. И това просто нещо се оказва много сложно за изпълнение на политиците."

Йорданова коментира заявките на Румен Радев и възможността за партньорство с неговата формация в бъдещия парламент.

Надежда Йорданова - съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ: "Аз чувам заявките на Румен Радев за това, че ще направят стъпки в посока по-добро правосъдие в България. На мен ми липсва конкретиката. Аз от една страна имам оптимизъм - има заявка една голяма парламентарна група в следващия парламент да има високо в дневния си ред проблемите за справедливостта и по-добрата работеща съдебна система в България. От друга страна имам скептицизма за конкретиката. Защото дяволът е в детайлите."

Йорданова коментира и състава на партийните листи на ПП-ДБ на предстоящите избори:

Надежда Йорданова - съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ: "Аз искрено вярвам да излезем на терена на изборите със силни листи, с ярки лица, с листи, които дават нашия потенциал, да изпълним заявката си за силна България в силна Европа."

По отношение на случая "Петрохан-Околчица" и обвиненията на ИТН към ПП-ДБ Йорданова подчерта, че те не задават реални въпроси, а става дума за изцяло политическа атака.

Надежда Йорданова - съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ: "Активността на групата на ИТН не е свързана с изясняване на обективните обстоятелства, а изцяло политически атаки. Случая "Петрохан-Околчица" трябва да бъде във фокуса на българското общество и на българските институции непрестанно. Тази трагедия, този криминален случай с непознат магнитуд от последните години трябва да бъде изяснен до край. Да бъдат установени всички факти и обстоятелства обективно, всестранно, безпристрастно."

Вижте цялото интервю на Надежда Йорданова във видеото

#случаят Петрохан #и.ф. главен прокурор #Надежда Йорданова #предстоящи парламентарни избори

