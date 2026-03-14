Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент

Иран е напълно победен и иска сделка - но не такава, каквато Доналд Тръмп би приел. Това написа президентът на САЩ в социалната си мрежа, две седмици след началото на конфликта в Близкия изток. Размяната на удари продължава и днес - американските сили атакуваха ключовия за иранската петролна индустрия остров Харг. Дрон уцели американското посолство в Багдад. Иранската армия заплаши да „превърне в пепел“ петролните и енергийните съоръжения, свързани със Съединените щати в Близкия изток.

Остров Харг - перла в короната на иранската петролна индустрия. Около 90% от иранския петрол преминава първо през него, преди да се насочи към Ормузкия проток и към света. Стратегическият остров, разположен на 24 километра от иранския бряг, досега оставаше извън обхвата на военните действия.

До днес, когато Съединените щати извършиха бомбардировки по военни цели там - според Доналд Тръмп най-мощните в историята на Близкия изток. Свързаната с иранската революционна гвардия агенция Фарс съобщи за 15 експлозии.



Атаките са били насочени срещу противовъздушната отбрана, военноморска база, летищна контролна кула и хеликоптерен хангар. Петролната инфраструктура на острова не е засегната.

Според Тръмп медиите разпространяват невярна информация и не съобщават за постиженията на американските сили, но Иран е напълно победен. Запитан идва ли края на войната, Тръмп отговори:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не мога да ви кажа. Имам свое виждане по въпроса, но какво ще помогне това? Ще продължи колкото е необходимо. Понесоха тежки загуби. Страната е в лошо състояние, всичко се руши."

Доналд Тръмп съобщи, че много скоро американският военноморски флот ще започне да ескортира петролните танкери през Ормузкия проток. САЩ изпращат допълнителни сили в Персийския залив - според американски медии най-малко 2500 морски пехотинци и още един военен кораб.

Междувременно размяната на удари продължава. Американското посолство в Багдад беше атакувано с дрон тази сутрин. Израелската армия призова жителите на някои квартали в иранския град Табриз да се евакуират. По-рано като предпазна мярка в Доха беше извършена евакуация от някои централни райони.

В Техеран вчера беше организирана голяма демонстрация, въпреки предупрежденията на Израел за евентуални удари по иранската столица. Участниците скандираха антиамерикански и антиизраелски лозунги.

Парвиз, жител на Техеран: "Няма да се успокоим, докато не прогоним Съединените щати от Иран и Близкия изток. Трябва да унищожим Израел. Едва тогава хората ще си отдъхнат с облекчение."

Според ирански медии в шествието са се включили ирански лидери, сред които президентът Масуд Пезешкиан, външният министър Абас Арагчи и ръководителя на силите за сигурност Али Лариджани. САЩ обявиха, че предлагат награда от 10 милиона долара за информация за съдбата на иранските лидери, включително на новия върховен лидер Моджтаба Хаменей.