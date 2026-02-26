САЩ забавят продажбата на "Лукойл", за да окажат натиск върху Русия за преговорите за мир

Съединените щати са забавили процеса по продажба на активите на руския петролен гигант "Лукойл" в опит да окажат натиск върху Русия в рамките на преговорите за мир в Украйна. Това посочва агенция Ройтерс, като цитира свои източници, запознати с преговорите.

Твърди се, че Вашингтон ще удължи срока за продажба на "Лукойл" от 28 февруари на 1 април.

Тази новина стана ясна малко след като в Женева, където днес се срещнаха делегации от Украйна и САЩ, се появи и съветникът на Владимир Путин Кирил Дмитриев. Твърди се, че той е разговарял със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Очакванията от днешната среща между украинската и американската делегации, бяха да се поставят основи за предстояща лидерска среща.