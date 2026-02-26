БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

САЩ забавят продажбата на "Лукойл", за да окажат натиск върху Русия за преговорите за мир

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Твърди се, че Вашингтон ще удължи срока за продажба на "Лукойл" от 28 февруари на 1 април

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Съединените щати са забавили процеса по продажба на активите на руския петролен гигант "Лукойл" в опит да окажат натиск върху Русия в рамките на преговорите за мир в Украйна. Това посочва агенция Ройтерс, като цитира свои източници, запознати с преговорите.

Твърди се, че Вашингтон ще удължи срока за продажба на "Лукойл" от 28 февруари на 1 април.

Тази новина стана ясна малко след като в Женева, където днес се срещнаха делегации от Украйна и САЩ, се появи и съветникът на Владимир Путин Кирил Дмитриев. Твърди се, че той е разговарял със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Очакванията от днешната среща между украинската и американската делегации, бяха да се поставят основи за предстояща лидерска среща.

