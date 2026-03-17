Правосъдният министър на САЩ Пам Бонди ще свидетелства за аферата "Епстийн"

Комисията към американския Конгрес, която разследва скандала със сексуалния престъпник Джефри Епстийн изпрати призовка на правосъдния министър на САЩ Пам Бонди.

Тя ще бъде изслушана на закрито заседание, където под клетва ще трябва да отговори дали от ръководеното от нея министерство са оставили засекретени част от материалите във връзка с аферата "Епстийн", макар да беше разпоредено цялостното им публикуване.

Милиони документи и снимки, събрани в хода на делото срещу покойния финансист, бяха публикувани, а в тях се появиха имената на политици и влиятелни фигури от различни части на света. Критици на Пам Бонди твърдят, че умишлено са оставени скрити документи, свързани с Доналд Тръмп. Американският президент с години е близък приятел на Джефри Епстийн, но отрича да е знаел за престъпленията му.