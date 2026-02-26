БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар
Дебатът за избор на изпълняващ функциите главен прокурор не беше излишен, нито провален, заяви съдия Атанаска Дишева

Чете се за: 05:42 мин.
У нас
У нас
Този дебат беше очакван, както и резултата. Не считам, че беше излишен, нито, че беше провален, заяви в предаването "Още от деня" след като по-рано днес Пленумът на ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор. След близо 6 часа дебат предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов беше препратено на Прокурорската колегия по компетентност.

съдия Атанаска Дишева, член на ВСС: "На практика обсъждането на този въпрос на Пленума на ВСС беше единствения начин да се чуят гласовете на членовете на съдийската колегия. Защото през юни 2023-та година, когато господин Сарафов беше определен за временно изпълняваш длъжността главен прокурор, цялото обсъждане, така наречено обсъждане, защото то беше много кратко, се проведе само в рамките на прокурорската колегия. Постфактум, едва седмица по-късно, се проведе заседание на Пленума, на което в значителна част бяха изказани същите доводи и съображения, които и днес бяха казани, но на днешното заседание се обсъдиха и допълнителни обстоятелства относно факти, които са възникнали след 23-та година, т.е. след определянето на господин Сарафов като изпълняваш длъжността главен прокурор."

Сред тях е промяната на текста на чл.73 ал.15-та, висящото дело пред Конституционния съд, няколкото произнасяния на състави на ВКС и на апелативни съдилища дали е допустимо сезиране от господин Сарафов, който претендира да изпълняваше функциите главен прокурор обясни още съдия Дишева. Атанаска Дишева потвърди становището си, че смяната на главния прокурор е правомощие на Пленума на ВСС, но допълни, че не чаква промяна в становището на прокурорската колегия по този въпрос.

съдия Атанаска Дишева, член на ВСС: "Моята лична позиция е, и аз съм я изразявала нееднократно, както на заседания, така и публично в изказвания, че трябваше към 21 юли миналата година да бъде определен нов изпълняваш длъжността главен прокурор, различен от господин Сарафов. Това е според промените в закона за съдебната власт. Точно така. Според новия текст, той е сравнително нов, от януари миналата година, на чл. 173 ал. 15 от Закона на съдебната власт, който казва, че точно така едно лице може да вземе временно длъжността не повече от 6 месеца. И това беше основанието, на което Съдийската колегия определи нов изпълняваш длъжността председател на Върховния административен съд. Прокурорската колегия стои на позиция, че тази разпоредба точно по отношение на господин Сарафов е неприложима, защото той е бил в така нареченото заварено положение."

Съдия Дишева допълни, че не очаква Конституционният съд да даде отговор на този въпрос, а само дали текстът отговаря на основния закон. Тя обясни още, че въпросът касае заемащият длъжността главен прокурор, а тук говорим за временно изпълняващ:

съдия Атанаска Дишева, член на ВСС: "Всъщност, господин Сарафов, точно той, между другото, защото по отношение на него прокурорската колегия казва, че е в заварено положение и този текст заради това не е приложим по отношение на него, е в по-благоприятна позиция, отколкото би бил всеки, който е на титулярна длъжност. Защото той има седем годишен мандат определен и Конституционния съд е казал, че не може да бъде продължаван. Докато така нареченият временно изпълняваш длъжността главен прокурор, няма никакъв мандат. Вече е изтекъл почти половин мандат. И тук влизаме в разговор и в спора на тези, които ви опонират на вашата теза, че всъщност и вие, ВСС, и инспектората са с отдавна изтекли мандати и този аргумент не би трябвало да е легитимен, изказвайки го и защитавайки го.

По повод евентуална смяна на Борислав Сарафов, съдия Дишева подчерта, че има огромно значение кой ще е човекът, който ще го замести.

Тя коментира и случая с българския европрокурор Теодора Георгиева, която беше обявена за виновна от Европейската прокуратура в сериозни нарушения. Атанаска Дишева определи това като още един сериозен удар върху правосъдната система.

