10-годишният Ивчо от Дупница, който печели десетки награди по математика

В следващите минути ще ви запознаем с Ивчо, 10-годишен математик от Дупница, който печели десетки награди на различни математически форуми. Той се готви за поредното голямо предизвикателство – Международно състезание по математика в столицата на Азербайджан, Баку.

Всяка следваща година Ивчо се мотивира все повече и повече. Взима престижни места на различни турнири по решаване на аритметични ребуси и алгебрични уравнения.

За международната математическа олимпиада TIMO, в която се включват млади таланти от над 50 държави, Ивчо учи с преподавател на английски специфичната терминология по математика. Вече е готов за финала на олимпиадата, който ще се проведе през месец май 2026 г. в Баку.