Новините 26.02.2026 г.

Акценти за деня:

Експеримент във Виена: Деца прекараха 3 седмици без телефон и достъп до социални мрежи

Какво ще се случи, ако не използвате смартфона и социалните си медии в продължение на три седмици? Това беше тема на експеримент в гимназия във Виена миналата есен.

10-годишният Ивчо от Дупница, който печели десетки награди по математика

В следващите минути ще ви запознаем с Ивчо, 10-годишен математик от Дупница, който печели десетки награди на различни математически форуми. Той се готви за поредното голямо предизвикателство – Международно състезание по математика в столицата на Азербайджан, Баку.

Почти всяко трето дете в България е с наднормено тегло

Почти едно на всеки три деца в България има наднормено тегло, като 16% от децата до 7-годишна възраст страдат от затлъстяване. Специалистите съветват родителите да търсят помощ навреме.

Успешно приключи акцията по транспортиране на две мечки от Аржентина в парка в Белица

Акцията по транспортиране на две мечки от Аржентина до парка за танцуващи мечки в Белица приключи успешно. За пръв път в историята на България диви животни пристигат със самолет от друг континент.

Еко музеят в Русе предлага нестандартна работилница за мартенички

Еко музеят с аквариум в Русе предлага нестандартно образователно преживяване за деца. Тази седмица те могат да правят тематични мартенички, вдъхновени от праисторическото минало.

СПОРТ

Карлос Насар е Спортист на България за 2025 г.

Карлос Насар, световен шампион по вдигане на тежести, беше избран за Спортист на България за 2025 г. Той събра най-много точки в традиционната анкета на спортните журналисти у нас.

Реал Мадрид се класира за осминафиналите в Шампионска лига след успех над Бенфика

Реал Мадрид се класира за осминафиналите на Шампионска лига след драматична победа с 2:1 над Бенфика на „Сантяго Бернабеу“. Полузащитникът на Реал, Орелиан Чуамени, определи успеха като „победа за всички, които се борят срещу расизма“.

Галатасарай си проби път към осминафиналите на Шампионска лига

Галатасарай преживя истинска европейска драма, но намери път към осминафиналите на Шампионска лига. Турският гранд отстъпи с 2:3 след продължения в реванша срещу Ювентус, но с общ резултат 7:5 продължава напред, където ще срещне Ливърпул или Тотнъм.