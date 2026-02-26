Продължават усилията за мир в Украйна в Женева на фона на масирани руски удари

Продължават опитите за постигане на мир в Украйна - делегации от Киев и Вашингтон се срещнаха този следобед в Женева.



Украинската делегация е ръководена от Рустем Умеров, а от американска страна в Швейцария са Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Сред акцентите на днешните разговори е следвоенното възстановяване на Украйна, както и подготовка за преговори във формат Киев-Вашингтон-Москва, които се очаква да се проведат през март.

Украинският президент Володимир Зеленски е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп. По думите на Зеленски, тристранните преговори се очаква да поставят основата за лидерска среща с Владимир Путин. Преговорите стават на фона на масирани руски удари - тази нощ срещу различни части на Украйна бяха изстреляни 420 дрона и 39 ракети. Нанесени са сериозни материални щети, има и множество ранени.