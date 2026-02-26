БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
5
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
15:31, 26.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
15:10, 26.02.2026
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
11:10, 26.02.2026
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
09:50, 26.02.2026
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
09:30, 26.02.2026
Чете се за: 01:30 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Политика
У нас
ИТН се регистрираха за изборите през април
от
Николай Минков
Всичко от автора
A+
A-
16:17, 26.02.2026
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Копирано в клипборда
Запази
Снимка: БНТ
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
ИТН внесоха в ЦИК документи за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април.
Сподели
Копирано в клипборда
#19 април
#ИТН
#цик
#документи
#избори
Последвайте ни
ТОП 24
1
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
2
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
3
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
4
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
5
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...
Реклама
Най-четени
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Реклама
Още от: Политика
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза министърът на икономиката
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
15:07, 26.02.2026
Чете се за: 01:45 мин.
Васил Терзиев възложи проверка на дирекция „Общински приходи“
14:13, 26.02.2026
Чете се за: 02:10 мин.
БАБХ към ИТН: В демократична държава не се уволняват хора по слухове и анонимни писма
13:01, 26.02.2026
Чете се за: 01:57 мин.
ГЕРБ: Ново правителство, нова цена на водата
12:45, 26.02.2026
Чете се за: 02:27 мин.
Депутатите обсъждат на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване
12:37, 26.02.2026
Чете се за: 02:45 мин.
Реклама
Водещи новини
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
15:07, 26.02.2026
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор
15:23, 26.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила
13:43, 26.02.2026
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Тази събота избираме българската песен за „Евровизия 2026“
14:31, 26.02.2026
Чете се за: 02:12 мин.
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра...
11:58, 26.02.2026
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на...
10:36, 26.02.2026
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
12:21, 26.02.2026
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
13:06, 26.02.2026
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ