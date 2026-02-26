БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите обсъждат на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване

Николай Минков
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Снимка: БТА
Парламентът обсъжда на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат т.нар. мултифондове. Чрез тях се дава възможност на пенсионните дружества да инвестират парите ни от втория стълб с цел повишаване на доходността.

Най-важната пенсионна реформа от въвеждането на стълбовия модел, така поне експертите твърдят за обсъжданите промени в днес пленарната зала. Въвеждат се т. нар. мултифондове - динамичен, балансиран и консервативен.

Всеки, който се осигурява в пенсионни дружества по втория стълб, може да позволи неговите средства да бъдат по-активно инвестирани с цел да се постигне по-висока доходност. Така всички, които са до 50-годишна възраст, могат да изберат т. нар. динамичен мултифонд. Между 50 и 55 години - балансиран, след 55-годишна възраст - консервативният. Освен това плавно се намалява осигурителната вноска, която в края на тази година е 3,75%, но през 2032 г. ще намалее до 2,1%.

Светла Несторова, Българска асоциация на дружествата за допълнително, доброволно пенсионно осигуряване: "Трите инвестиционни профила, които компаниите ще трябва да предложат са: динамичен, балансиран и консервативен. Динамичен означава, че средствата ще бъдат инвестирани много повече и в много по голям процент в книжа с променлив доход, които зависят от движението на пазарите, но съответно са по-доходни. Балансираният фонд ще бъде наполовина книжа с променлив доход и наполовина книжа с фиксиран доход, каквито са облигациите и държавните ценни книжа и там доходността е по-умерена, но съответно чувствителността към движението на пазара е по-ниска. А консервативният фонд ще прилича на спестовна касичка - място, където парите изчакват момента на пенсиониране. Там почти не носи доходност, но за сметка на това не се влияят от движенията на пазара."

След като приключи обсъждането на промените в Кодекса за социално осигуряване, в парламента се очаква изслушването на трима служебни министри - външният Надежда Нейнски, на транспорта Корман Исмаилов и военният министър Атанас Запрянов. Те трябва да дадат обяснение за наличието на военни самолети на САЩ на столичното летище, което предизвика доста коментари в социалните мрежи.

Вижте прякото включване на Николай Минков

# втора пенсия #пенсионен фонд #Кодекс за социално осигуряване #пенсионни фондове

