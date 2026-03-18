Социална сигурност: Държавата гарантира празнични добавки за най-уязвимите

Хората с най-ниски доходи ще получават великденски и коледни добавки задължително всяка година. Това решиха депутатите, които приеха на първо и второ четене поправки в Закона за социалното подпомагане. Целта е да се осигури подкрепа на хората от уязвимите групи. Законопроектът беше приет с мнозинство, от МЕЧ гласуваха "въздържали се".

Добавките са предназначени за пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, инвалиди, самотно живеещи, както и младежи, навършили пълнолетие, но които са били подпомагани преди това. По предварителни разчети социалната помощ ще достигне до 507 000 българи.

За Магдалена Ангелова от Русе новината идва като облекчение, защото в момента не работи и разчита само на заплатата на съпруга си, за да отглежда малките си деца.

Магдалена Ангелова: "Не ми е идеята държавата да ни изхранва, но като цяло сме много потиснати, детските самите са много малки, за трето малко повече. Те дори не стигат за памперси, ако трябва да сме честни. Разбира се, не подкрепям, които всички чакат само на добавки. Трябва да се работи."

Всяка година размерът на целевата помощ ще се определя от Закона за държавния бюджет, като сумата не може да е по-малка от предходната година.

Борислав Гуцанов, депутат от "БСП - Обединена левица": "Наистина тази идея, вкарана в законопроект, може да даде една предсказуемост на всички хора, които се нуждаят от тази подкрепа. Често се получава така, че великденските и коледните добавки се взимат от хора с най-ниски доходи, но с допълнителни доходи, а сега това ще е недопустимо по закон."

От "Има такъв народ" предложиха да се подпомагат всички деца.

Цветан Предов, депутат от ИТН: "През 2020 г. приехме Закон за закрила на детето. По тази логика във всеки един момент всяко дете може да е уязвимо."

"Възраждане" подкрепиха промените, въпреки че изразиха недоволство, че законопроектът се гласува в последните дни на парламента.

Георги Георгиев, депутат от "Възраждане": "Когато говорим за помощ на определена група хора, е добре държавата да има правилна политика, но не е правилно, че сега се приемат, а не по-рано, за да бъдат обмислени и обсъдени добре."

Великденските и коледните добавки ще се изплащат през месеците април и ноември.