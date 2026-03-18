Опасност в Средиземно море: Повреден руски танкер с риск от експлозия

Повреденият руски танкер "Арктически Метагаз", който дрейфува във водите на Средиземно море, между Либия и Малта, представлява "сериозна" заплаха. Това се казва в писмо на 9 европейски държави до Европейската комисия.

Това е "двойно предизвикателство" - за сигурността на корабоплаването и от екологична гледна точка, пише в посланието, в което се настоява за мерки, сред които ефективен мониторинг и техническа помощ. Плавателният съд е натоварен с втечнен газ и е част от руския сенчест флот и е санкциониран. В началото на март беше атакуван с водни дронове в района на Малта. Според Русия става дума за "терористично" нападение, извършено от Украйна, от където не са коментирали тази информация. Екипажът на кораба е спасен от либийската брегова охрана.

Освен количеството втечнен газ, на борда на "Арктикчески Метагаз" има около 700 тона различни горива. Вероятността от експлозия на борда не е изключена, твърдят експерти.





