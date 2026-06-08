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Унгарските депутати намалиха заплатите си с 40%

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:35 мин.
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унгарските депутати намалиха заплатите
Снимка: БТА
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Унгарските депутати постигнаха днес съгласие да намалят заплатите си с 40%, за да облекчат натиска върху публичните финанси и да демонстрират почтеността, за която настоява новият министър-председател Петер Мадяр, на фона на напрегнатата бюджетна ситуация, предаде Франс прес.

Консервативният лидер аргументира мярката заявявайки в интервю за Eр Те Ел, дадено малко след като победи на парламентарните избори през април, че „това е въпрос на смирение“. Решението бе прието единодушно от присъстващите 189 депутати.

От следващия месец основната брутна заплата на унгарските народни представители ще бъде 3690 евро. Според консервативното мнозинство реализираните икономии ще покрият разходите за функционирането на парламента за една година.

Премахва се и възстановяването на разходите за мобилни телефони, като същевременно се намаляват парламентарните надбавки за наем на офиси, жилища и персонал.

Петер Мадяр обвърза тази реформа с необходимите мерки за ограничаване на разходите в условията на фискална дисциплина и борба с корупцията в Унгария.

Според ръководителя на унгарския независим антикорупционен контролен орган Ференц Биро, през шестнадесетте години управление на националиста Виктор Орбан корупцията е струвала на Унгария най-малко 186 милиарда евро.

#Унгария #заплати #депутати

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