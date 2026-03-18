Увеличава се броят на заразените с менингит B във Великобритания. Страната обяви "национален инцидент" и начало на ваксинации в университета в графство Кент. Предполага се, че заразата е тръгнала от там. Според здравните власти, епидемията се разпространява с много висока скорост. 15 души са в болници в тежко състояние, двама са починали.

Хали Гудуин - майка на 21-годишно момиче, настанено в болница с бактериален менингит: "Уплашена, много уплашена. Каза, че не иска да излиза от болницата, че няма да излиза да се забавлява. Като изгубена душа е, затворила се е в себе и е парализирана от страх."

В пет учебни заведения в графство Кент са докладвани подозрителни случаи. Стотици младежи са получили антибиотици за лечение. От днес започва ваксинацията на студенти в местния университет, където се обучават 18 000 младежи.



Студенти споделят:

"Случилото се тревожи много хора и мисля, че ваксинирането е най-добрия вариант да се успокои ситуацията."

Вече има обвинения срещу здравните власти, че са действали твърде бавно. Според здравния министър на Великобритания става дума за "безпрецедентна" епидемия.

Уес Стрийтинг - министър на здравеопазването на Великобритания: "Това е безпрецедентно избухване. Много бързо развиваща се ситуация, и поради тази причина е абсолютно задължително да се придържаме към фактите, което възнамерявам да направя."

Ваксинациите срещу менингит В са част от имунизационния календар в Обединеното кралство от 2015 година. Това означава, че сегашното поколение младежи не са защитени.

проф. Андрю Полард, Оксфордски университет: "Ваксината е много добра за пациента, но не предотвратява предаването на инфекцията. "

На много места вече предупредиха, че ваксините срещу бактериален менингит са на изчерпване. Обявяването на "национален инцидент" означава, че дози могат да бъдат прехвърляни от една област в друга.



Фармацевти споделят:

"Получих над 30 обаждания със запитвания за ваксината. В приложението, което обикновено помага при по-леки състояния, всички запитвания бяха за ваксина срещу менингит."

За подозрителен случай беше съобщено във Франция. Става дума за ученик, който е бил на обмен във Великобритания, но директна връзка не е установена. Бактериалният менингит е животозастрашаващо възпаление на мозъчните обвивки. Симптомите се развиват бързо – висока температура, схванат врат, силно главоболие и обърканост. Бързата диагностика е от решаващо значение за предотвратяване на трайни увреждания или смърт.