начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Увеличава се броят на заразените с менингит B във Великобритания

Теодора Гатева
15 души са в тежко състояние, двама починаха

засилен интерес ваксините менингококова инфекция
Увеличава се броят на заразените с менингит B във Великобритания. Страната обяви "национален инцидент" и начало на ваксинации в университета в графство Кент. Предполага се, че заразата е тръгнала от там. Според здравните власти, епидемията се разпространява с много висока скорост. 15 души са в болници в тежко състояние, двама са починали.

Хали Гудуин - майка на 21-годишно момиче, настанено в болница с бактериален менингит: "Уплашена, много уплашена. Каза, че не иска да излиза от болницата, че няма да излиза да се забавлява. Като изгубена душа е, затворила се е в себе и е парализирана от страх."

В пет учебни заведения в графство Кент са докладвани подозрителни случаи. Стотици младежи са получили антибиотици за лечение. От днес започва ваксинацията на студенти в местния университет, където се обучават 18 000 младежи.

Студенти споделят:

"Случилото се тревожи много хора и мисля, че ваксинирането е най-добрия вариант да се успокои ситуацията."

Вече има обвинения срещу здравните власти, че са действали твърде бавно. Според здравния министър на Великобритания става дума за "безпрецедентна" епидемия.

Уес Стрийтинг - министър на здравеопазването на Великобритания: "Това е безпрецедентно избухване. Много бързо развиваща се ситуация, и поради тази причина е абсолютно задължително да се придържаме към фактите, което възнамерявам да направя."

Ваксинациите срещу менингит В са част от имунизационния календар в Обединеното кралство от 2015 година. Това означава, че сегашното поколение младежи не са защитени.

проф. Андрю Полард, Оксфордски университет: "Ваксината е много добра за пациента, но не предотвратява предаването на инфекцията. "

На много места вече предупредиха, че ваксините срещу бактериален менингит са на изчерпване. Обявяването на "национален инцидент" означава, че дози могат да бъдат прехвърляни от една област в друга.

Фармацевти споделят:

"Получих над 30 обаждания със запитвания за ваксината. В приложението, което обикновено помага при по-леки състояния, всички запитвания бяха за ваксина срещу менингит."

За подозрителен случай беше съобщено във Франция. Става дума за ученик, който е бил на обмен във Великобритания, но директна връзка не е установена. Бактериалният менингит е животозастрашаващо възпаление на мозъчните обвивки. Симптомите се развиват бързо – висока температура, схванат врат, силно главоболие и обърканост. Бързата диагностика е от решаващо значение за предотвратяване на трайни увреждания или смърт.

#менингит #ваксинация #епидемия #Великобритания

Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп заради ударите в Иран
1
Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп...
Продължаващата война в Иран и скокът на цената на петрола заплашват 45 млн. души от глад
2
Продължаващата война в Иран и скокът на цената на петрола заплашват...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
3
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
4
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Предстои понижение на температурите през следващите дни
5
Предстои понижение на температурите през следващите дни
Войната в Близкия изток: Двама израелци загинаха, Иран потвърди смъртта на Али Лариджани
6
Войната в Близкия изток: Двама израелци загинаха, Иран потвърди...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Европа

Опасност в Средиземно море: Повреден руски танкер с риск от експлозия
Опасност в Средиземно море: Повреден руски танкер с риск от експлозия
ЕК създава нов режим за регистрация на фирми в ЕС ЕК създава нов режим за регистрация на фирми в ЕС
Чете се за: 06:20 мин.
Марк Рюте не коментира критиките на Доналд Тръмп към Алианса Марк Рюте не коментира критиките на Доналд Тръмп към Алианса
Чете се за: 01:17 мин.
Париж отвисоко: Въжен мост предизвиква посетителите на Айфеловата кула (СНИМКИ) Париж отвисоко: Въжен мост предизвиква посетителите на Айфеловата кула (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
На 93 години почина грузинският патриарх Илия Втори На 93 години почина грузинският патриарх Илия Втори
Чете се за: 01:45 мин.
Украинският президент Зеленски пристига в Испания Украинският президент Зеленски пристига в Испания
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Илияна Йотова: Още при избора на Гюров за служебен премиер първата задача беше честни и прозрачни избори Илияна Йотова: Още при избора на Гюров за служебен премиер първата задача беше честни и прозрачни избори
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След акцията в Бургас: разкриха схема за купуване на гласове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Задържаха 10 незаконни мигранти край Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Китай предложи на Тайван обединение за енергийна сигурност
Чете се за: 01:07 мин.
По света
