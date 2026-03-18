БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Президентът Илияна Йотова: Трябва да сме безкомпромисни за купения вот

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова определи първите акции срещу купуването на гласове като ''окуражаващи'' и постави задача служебното правителството да мисли за цялостен пакет от мерки за гражданите, ако конфликтът в Близкия изток се задълбочи.

Стъпките на служебното правителство за борбата с купуването на гласове са окуражаващи, коментира президентът Илияна Йотова. И допълни, че основната задача пред кабинета Гюров е честни избори.

Илияна Йотова - президент на Република България: "За осигуряване на такива избори трябва и работа на всички останали институции, най-вече наша гражданска нетърпимост към всичко това, което виждаме. Първите стъпки са окуражаващи, както виждате разкритията, които се правят от 2 дни - ясно показват, че тази система за съжаление продължава да работи и трябва да сме абсолютно безкомпромисни."

Президентът заяви, че се надява на предизборна кампания със сблъсък на предложения и идеи.

Илияна Йотова - президент на Република България: "За мен е важно да има грамотни, умни, разумни хора, които да мислят за България."

Йотова коментира и че наред с мерките срещу ценовия ръст на горивата, правителството следва да разработи цялостен пакет срещу покачващите се цени и спекулата.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Трябва да сме готови за всякакви варианти и не само по отношение на тези 20 евро, които ще бъдат прибавени, до колкото схванах, от два пъти прага на бедността."

Освен с изборите и последиците от войната, Йотова изрази и надежда правителството да се справи и с належащите проблеми на гражданите.

#провеждане на честни избори #мерки на правителството #война в Близкия изток #илиана йотова

Последвайте ни

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ