Илияна Йотова: Още при избора на Гюров за служебен премиер първата задача беше честни и прозрачни избори

Още при избора на Гюров за служебен премиер първата задача беше честни и прозрачни избори, аз бих подкрепила всичко в това отношение, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти.

"Трябва и повече ангажираност от други институции, най-вече нашата гражданска нетърпимост. Първите стъпки са окуражаващи", каза още държавният глава.

Йотова коментира още, че за нея лицата в листите не са я изненадали.

Илияна Йотова, президент: "Не съм изненадана, доволна съм, че ги виждам, нека има повече и различни хора от професионални среди, колкото повече са, толкова по-добре."

Убедена съм, че ще имаме такава кампания, която няма да бъде изградена на конфликти, а ще бъде изградена на предложения и идеи, каза още държавният глава.

По повод мерки на кабинета срещу повишените цени на горивата, Илияна Йотова обясни, че за нея това е първа стъпка, а тя очаква цялостен пакет.