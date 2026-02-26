БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

Любо Ганев: 2025 беше годината на волейбола

Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Алекс Николов вече задмина успехите на баща си, категоричен е президентът на БФ Волейбол.

Любо Ганев
Президентът на БФ Волейбол Любо Ганев бе сред гостите на поредното издание на церемонията „Спортист на годината". Призът и тази година взе Карлос Насар, а на втора позиция остана волейболистът Александър Николов, който през лятото стана реализатор №1 на световното първенство във Филипините. Пред БНТ Ганев сподели, че миналата година е преминала под знака на волейболните успехи във всички направление.

„2025 беше годината на волейбола. Аз бях най-щастливият президент на спортна федерация през 2025 г. Наистина, направихме страхотни неща. Не само при мъжете, които станаха световни вицешампиони, но и при юношите. За първи път в историята на колективен спорт в женско направление имаме отбор световен шампион. Имахме за миналата година 8 отбора от 8 възможни, които участваха шест от тях на световни първенства и два на европейски", коментира Любо Ганев.

„Буквално беше много горещо лято. Тази година няма да е по-спокойно, защото и мъжете и жените участваме във волейболна Лига на нациите, имаме европейски първенства, имаме европейско първенство за мъже под 22 години, световно първенство за момчета под 17 години. Така че имаме тепърва да правим, горе-долу, каквото правихме миналата година", добави президентът на родната федерация по волейбол.

Ганев сподели и мнението си за второто място в класацията, което зае Александър Николов.

„Винаги съм казвал, че да бъдеш в тази класация като колективен спорт е много сложно, много тежко. Винаги имаме някой, който е изявен лидер, но за да може лидерът да се изявява, трябва всички около него да играят. Алекс много правилно казва, че тази награда е за всички нас. Да, радостното е, че той надмина вече успехите на баща си. Само им пожелавам да са здрави всички - мъжете, жените, подрастващите, защото пътя, по който сме тръгнали, видяхме, че е правилният. Ние като федерация правим абсолютно всичко възможно да ги подсигурим с всичко, от което имат нужда и наистина им пожелаваме само да са здрави", завърши Ганев.

Подробности вижте във видеото!

#Спортист на годината 2026 #Любомир Ганев #БФ Волейбол

