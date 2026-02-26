Хванаха бракониер за незаконен риболов в езерото Вая, край Бургас

Хванат е бракониер на незаконен риболов в езерото Вая, край Бургас. Инспектори от изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури са заловили мъж, който е извършвал стопански риболов с лодка и двигател. Иззети са 7 хрилни мрежи с обща дължина 140 метра, както и плавателният съд.

Установено е, че мъжът не притежава разрешително за стопански риболов.

Константин Дамянов,началник сектора рибарство и контрол в „ЯРА - Бургас“: „Открихме нерегламентиран риболов с хрилни мрежи и недобросъвестни рибари, които го извършваха този риболов. Осъществяваха риболов с пластмасова лодка и с извънбордов двигател, както и с допълнителни риболовни средства. Оборудването е конфискувано."

Всички уреди и средства на нарушителя са изведени в полза на държавата. Има съставен акт за административно нарушение. След 14-дневен срок ще бъде издадено наказателно постановление.

Константин Дамянов заяви, че от началото на годината има спад на сигналите на 112 за нерегламентиран риболов. Установени са 4 броя административни нарушения на територията на област Бургас. 408 са проверките извършени инспекции на всякакъв вид риболов. Има два задържани бракониери, а преди това има друг установен такъв случай с гумена лодка и мрежи.

Той допълни още, че най-често застрашени са сладководните видове като шаран и бяла риба.

Относно санкциите за незаконен риболов у нас, Дамянов коментира:

„В лева от 1500 до 3000 лева за физически лица и от 2000 лева до 5000 лева за юридически лица.“

