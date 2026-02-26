Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Ограничаването на секциите в чужбина не решава нито един реален проблем

Народният представител от "Продължаваме Промяната – Демократична България" и бивш министър на правосъдието Надежда Йорданова защити в студиото на "Денят започва" позицията на формацията срещу ограничаването на броя на изборните секции извън ЕС. По думите ѝ, става дума за принципен въпрос, свързан с конституционни права.

"Всеки български гражданин, където и да се намира на тази планета, има всички права по българската Конституция. Това казва нашата Конституция, в която всички народни представители сме се клели. Нашето отстояване на правата на всеки български гражданин е принципна позиция. Ограничаването на възможността да се гласува чрез изкуствени пречки – като създаване на трудности да се стигне до изборно помещение – не решава нито един от проблемите на изборния процес", подчерта тя.

Йорданова припомни, че още от създаването на коалицията "Демократична България" през 2018 г. позицията им е последователна – да не се въвеждат ограничения за гласуването в чужбина:

"Имаме проблем с контролирания вот, но той се решава с институционални мерки."

По повод критиките към организацията на вота в Турция, Йорданова призна, че проблеми съществуват, но според нея решенията са други:

"Да, действително има проблеми. Ние неслучайно сме изпращали наблюдатели, за да следят гласуването. Но конкретните решения са институционални. Например, предложихме декларацията, че няма да гласуваш на друго място, да се попълва по образец на ЦИК пред членовете на секционната комисия. Така е ясно, че гражданинът разбира какво подписва и че вотът му е израз на свободната му воля."

Тя посочи, че предложението е било направено между първо и второ четене на промените в Изборния кодекс, но не е получило подкрепа:

"Технологията измести разговора за реалните решения на реалните казуси. Вместо да решим посочените от Конституционния съд проблеми, шест дни след насрочване на изборите променяхме изборните правила. Това противоречи на всички демократични стандарти."

По отношение на отговорността на ПП–ДБ за настоящата ситуация в съдебната система, включително заради конституционните промени, които впоследствие бяха отменени от Конституционен съд, Йорданова защити направените изменения:

"Рецептата, която предложихме с измененията в частта "Съдебна власт", се оказва правилната. Конституционният съд ги отмени не защото са грешни по същество, а защото прие, че са твърде радикални и в компетентността на Велико народно събрание. Но нима ситуацията не показва, че са нужни сериозни промени?"

Тя припомни, че целта е била да се ограничи концентрацията на власт в прокуратурата:

"Предложихме главният прокурор да не бъде всевластен и безконтролен връх на пирамидата. Предложихме прокурорският съвет да има по-широка обществена квота – повече демократична отчетност и прозрачност. В момента имаме прокурорска колегия, в която мнозинството на практика е подчинено на главния прокурор. Това е модел, създаден преди години, срещу който предупреждавахме."

По повод спора около шестмесечния мандат на изпълняващия функциите главен прокурор, Йорданова заяви, че действащият закон следва да бъде спазван:

"Имаме истински проблем – човекът, който изпълнява функциите на главен прокурор, отказва да изпълни закона. Това е основание за дисциплинарно производство. Ако продължи да упорства, няма място в съдебната система. Узурпирането на най-високия пост в прокуратурата е конституционен проблем."

Тя допълни, че основен приоритет трябва да бъде изборът на нов легитимен състав на Висшия съдебен съвет по нови правила, гарантиращи прозрачност и проверка на професионалните и нравствените качества на кандидатите.

На въпрос дали ПП–ДБ носи политическа отговорност за настоящия служебен кабинет, Йорданова отхвърли подобни твърдения:

"Служебният кабинет беше съставен при изпълнение на конституционните текстове. Ние заявихме, че за да има честни избори, трябва премиерът да не е свързан с определени политически кръгове. Основната цел е гарантиране на честен вот и спиране на контролираните гласове."

Тя подчерта, че формацията ѝ ще оценява кабинета по конкретните му действия:

"Ще съдим министрите по действията им и няма да пестим критики. Когато има обществено напрежение и проблем, както се случи в други случаи, сме заявявали, че оставката е адекватно действие."

Надежда Йорданова коментира и случая "Петрохан":

"От първия ден настояваме тази трагедия да бъде разследвана пълно, обективно и всестранно. Цялата информация трябва да бъде изнесена. Нямаме от какво да се притесняваме. В интерес на обществото е всичко да се изясни. Не може да има нищо скрито-покрито."

Според нея отказът на Народното събрание да допусне разглеждане на проекторешение за изискване на информация от службите поражда допълнителни въпроси.

