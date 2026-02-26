БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Ограничаването на секциите в чужбина не решава нито един реален проблем

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Запази

Депутатът защити позицията на формацията срещу ограничаването на броя на изборните секции извън ЕС

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Народният представител от "Продължаваме Промяната – Демократична България" и бивш министър на правосъдието Надежда Йорданова защити в студиото на "Денят започва" позицията на формацията срещу ограничаването на броя на изборните секции извън ЕС. По думите ѝ, става дума за принципен въпрос, свързан с конституционни права.

"Всеки български гражданин, където и да се намира на тази планета, има всички права по българската Конституция. Това казва нашата Конституция, в която всички народни представители сме се клели. Нашето отстояване на правата на всеки български гражданин е принципна позиция. Ограничаването на възможността да се гласува чрез изкуствени пречки – като създаване на трудности да се стигне до изборно помещение – не решава нито един от проблемите на изборния процес", подчерта тя.

Йорданова припомни, че още от създаването на коалицията "Демократична България" през 2018 г. позицията им е последователна – да не се въвеждат ограничения за гласуването в чужбина:

"Имаме проблем с контролирания вот, но той се решава с институционални мерки."

По повод критиките към организацията на вота в Турция, Йорданова призна, че проблеми съществуват, но според нея решенията са други:

"Да, действително има проблеми. Ние неслучайно сме изпращали наблюдатели, за да следят гласуването. Но конкретните решения са институционални. Например, предложихме декларацията, че няма да гласуваш на друго място, да се попълва по образец на ЦИК пред членовете на секционната комисия. Така е ясно, че гражданинът разбира какво подписва и че вотът му е израз на свободната му воля."

Тя посочи, че предложението е било направено между първо и второ четене на промените в Изборния кодекс, но не е получило подкрепа:

"Технологията измести разговора за реалните решения на реалните казуси. Вместо да решим посочените от Конституционния съд проблеми, шест дни след насрочване на изборите променяхме изборните правила. Това противоречи на всички демократични стандарти."

По отношение на отговорността на ПП–ДБ за настоящата ситуация в съдебната система, включително заради конституционните промени, които впоследствие бяха отменени от Конституционен съд, Йорданова защити направените изменения:

"Рецептата, която предложихме с измененията в частта "Съдебна власт", се оказва правилната. Конституционният съд ги отмени не защото са грешни по същество, а защото прие, че са твърде радикални и в компетентността на Велико народно събрание. Но нима ситуацията не показва, че са нужни сериозни промени?"

Тя припомни, че целта е била да се ограничи концентрацията на власт в прокуратурата:

"Предложихме главният прокурор да не бъде всевластен и безконтролен връх на пирамидата. Предложихме прокурорският съвет да има по-широка обществена квота – повече демократична отчетност и прозрачност. В момента имаме прокурорска колегия, в която мнозинството на практика е подчинено на главния прокурор. Това е модел, създаден преди години, срещу който предупреждавахме."

По повод спора около шестмесечния мандат на изпълняващия функциите главен прокурор, Йорданова заяви, че действащият закон следва да бъде спазван:

"Имаме истински проблем – човекът, който изпълнява функциите на главен прокурор, отказва да изпълни закона. Това е основание за дисциплинарно производство. Ако продължи да упорства, няма място в съдебната система. Узурпирането на най-високия пост в прокуратурата е конституционен проблем."

Тя допълни, че основен приоритет трябва да бъде изборът на нов легитимен състав на Висшия съдебен съвет по нови правила, гарантиращи прозрачност и проверка на професионалните и нравствените качества на кандидатите.

На въпрос дали ПП–ДБ носи политическа отговорност за настоящия служебен кабинет, Йорданова отхвърли подобни твърдения:

"Служебният кабинет беше съставен при изпълнение на конституционните текстове. Ние заявихме, че за да има честни избори, трябва премиерът да не е свързан с определени политически кръгове. Основната цел е гарантиране на честен вот и спиране на контролираните гласове."

Тя подчерта, че формацията ѝ ще оценява кабинета по конкретните му действия:

"Ще съдим министрите по действията им и няма да пестим критики. Когато има обществено напрежение и проблем, както се случи в други случаи, сме заявявали, че оставката е адекватно действие."

Надежда Йорданова коментира и случая "Петрохан":

"От първия ден настояваме тази трагедия да бъде разследвана пълно, обективно и всестранно. Цялата информация трябва да бъде изнесена. Нямаме от какво да се притесняваме. В интерес на обществото е всичко да се изясни. Не може да има нищо скрито-покрито."

Според нея отказът на Народното събрание да допусне разглеждане на проекторешение за изискване на информация от службите поражда допълнителни въпроси.

Вижте целия разговор във видеото

#случаят "Петрохан" #изборни секции в чужбина #и.ф. главен прокурор #ПП-ДБ #Надежда Йорданова #промени в Изборния кодекс

Последвайте ни

ТОП 24

Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
1
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
2
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
4
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й
5
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
6
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Политика

Военните самолети на САЩ на столичното летище – в дневния ред на депутатите
Военните самолети на САЩ на столичното летище – в дневния ред на депутатите
Петър Петров, "Възраждане": Заседанието на ВСС за и.ф. главен прокурор е твърде закъсняло Петър Петров, "Възраждане": Заседанието на ВСС за и.ф. главен прокурор е твърде закъсняло
Чете се за: 05:35 мин.
Подготовката за изборите: Премиерът Андрей Гюров се среща с новите областни управители Подготовката за изборите: Премиерът Андрей Гюров се среща с новите областни управители
Чете се за: 00:45 мин.
Инж. Стоян Николов е новият председател на Управителния съвет на АПИ Инж. Стоян Николов е новият председател на Управителния съвет на АПИ
Чете се за: 00:27 мин.
Силви Кирилов: Tвърденията за „десетократно завишени цени“ при обществената поръчка за скринингови тестове не са истината Силви Кирилов: Tвърденията за „десетократно завишени цени“ при обществената поръчка за скринингови тестове не са истината
Чете се за: 03:10 мин.
Министър Христанов: Трябва да се засили граничния контрол заради вноса от Южна Америка Министър Христанов: Трябва да се засили граничния контрол заради вноса от Южна Америка
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Подготовката за изборите: Премиерът Андрей Гюров се среща с новите областни управители Подготовката за изборите: Премиерът Андрей Гюров се среща с новите областни управители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Ограничаването на секциите в чужбина не решава нито един реален проблем Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Ограничаването на секциите в чужбина не решава нито един реален проблем
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Петър Петров, "Възраждане": Заседанието на ВСС за и.ф. главен прокурор е твърде закъсняло Петър Петров, "Възраждане": Заседанието на ВСС за и.ф. главен прокурор е твърде закъсняло
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ