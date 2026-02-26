Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище

15-годишно момче пострада при побой със свой връстник в двора на СУ "Димчо Дебелянов" в Бургас. Инцидентът е станал в петък вечерта, след края на учебните занятия. По първоначална информация между двамата младежи е възникнал конфликт, който бързо прераснал във физическа саморазправа.

По данни на разследването едното от момчетата е нападнало другото и му е нанесло няколко удара, основно в областта на главата и лицето. Пострадалият тийнейджър е с фрактура на носа, разкъсни рани в областта на устата и лявото око, както и със счупен зъб. Той е бил приет в Спешното отделение на УМБАЛ - Бургас, а впоследствие е изписан за домашно лечение. Нападателят е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Ръководителят на Районната прокуратура в Бургас Мария Маркова коментира в "Денят започва", че разследването е в начален етап.

"От извършените до настоящия момент процесуално-следствени действия, които са на твърде ранен етап от разследването, може да се каже, че срещата е била осъществена посредством трето лице. Съвсем случайно пострадалото лице не е познавало извършителя на деянието. Те са били част от компания, която се е намирала в двора на учебното заведение в петък вечер", заяви Маркова.

По думите ѝ, към момента няма данни за предходни взаимоотношения между двете момчета.

"Известно е, че лицата не са се познавали, нямат предходни взаимоотношения и не са имали контакти. Съвсем случайно е осъществен този контакт именно в деня на инкриминираното деяние", допълни тя.

Делото е образувано за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, която трябва да установи степента на уврежданията.

"Ударите са нанесени конкретно към главата и лицето, а детето е с множество наранявания и по цялото тяло. Очакваме подробна експертиза, която да излезе със заключение относно характера и степента на телесните увреждания", обясни Маркова.

От прокуратурата потвърдиха, че 15-годишният младеж има предишни противообществени прояви.

"В Районна прокуратура – Бургас са наблюдавани преписки и досъдебни производства срещу същото лице. Те отново са свързани с престъпления, насочени срещу личността. Действително става дума за агресивно и емоционално поведение, което е нетипично и притеснително за лице в непълнолетна възраст", посочи Мария Маркова.

Тъй като става въпрос за непълнолетно лице, законът предвижда редуцирани наказания. Възможно е да бъдат наложени и възпитателни мерки.

