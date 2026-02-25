БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Агресия между ученици в Бургас – момче е с фрактура на носа след побой

Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Агресия между ученици в Бургас – момче е с фрактура на носа след побой
Снимка: илюстративна
Сбиване между двама 15-годишни ученици в двора на бургаското училище "Димчо Дебелянов".

Инцидентът е станал около 19:10 часа на 20 февруари. По първоначална информация едното от момчетата е нападнало другото и му е нанесло няколко удара.

В резултат на побоя пострадалият младеж е с фрактура на носа, разкъсни рани в областта на устата и лявото око, както и със счупен зъб.

Сбиването е станало извън учебно време, на територията на училищния двор. По случая е започната проверка, като ще бъдат изяснявани причините за конфликта и обстоятелствата около случилото се.

