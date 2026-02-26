Реформата за втора пенсия: Промените влизат за окончателно обсъждане в парламента

Депутатите ще обсъдят на второ четене текстовете за реформата във втория пенсионен стълб. Точката за промените в Кодекса за социално осигуряване е заложена като първа в дневния ред на Народното събрание.

Целта на промените е парите за втората пенсия да могат да се увеличават по-бързо. Реформата предвижда всеки човек да може да прецени как фондовете да управляват натрупаните от него средства.

С текстовете се въвежда мултифондов модел за втората пенсия. Така ще има три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен. Промените засягат около 4 милиона и 600 хиляди осигурени лица, и активи в размер на приблизително 30 милиарда лева.