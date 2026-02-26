БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реформата за втора пенсия: Промените влизат за окончателно обсъждане в парламента

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Депутатите ще обсъдят на второ четене текстовете за реформата във втория пенсионен стълб. Точката за промените в Кодекса за социално осигуряване е заложена като първа в дневния ред на Народното събрание.

Целта на промените е парите за втората пенсия да могат да се увеличават по-бързо. Реформата предвижда всеки човек да може да прецени как фондовете да управляват натрупаните от него средства.

С текстовете се въвежда мултифондов модел за втората пенсия. Така ще има три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен. Промените засягат около 4 милиона и 600 хиляди осигурени лица, и активи в размер на приблизително 30 милиарда лева.

# втора пенсия # Народно събрание #пенсионен фонд #Кодекс за социално осигуряване

Последвайте ни

ТОП 24

Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
1
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
4
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
5
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
6
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Общество

Български учен с престижна международна награда и 1 млн. евро за изследване на рядко заболяване
Български учен с престижна международна награда и 1 млн. евро за изследване на рядко заболяване
Премиера в Националната опера: "Макбет" се завръща на сцената в София Премиера в Националната опера: "Макбет" се завръща на сцената в София
Чете се за: 03:05 мин.
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“ Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“
Чете се за: 02:02 мин.
Разширяват списъка с безплатни лекарства за деца до 7 години - НЗОК вече покрива 11 медикамента Разширяват списъка с безплатни лекарства за деца до 7 години - НЗОК вече покрива 11 медикамента
Чете се за: 02:52 мин.
Протест на "Правосъдие за всеки" - демонстрацията отново е с искане за оставката на Сарафов Протест на "Правосъдие за всеки" - демонстрацията отново е с искане за оставката на Сарафов
Чете се за: 01:45 мин.
Нови обитатели в парка в Белица: Мечките Гордо и Флоренция пристигнаха от Аржентина Нови обитатели в парка в Белица: Мечките Гордо и Флоренция пристигнаха от Аржентина
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР) Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
Спорт
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ