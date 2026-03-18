Партия "Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

Партия "Величие" обяви водачите на листите си за предстоящите избори на 19 април във Фейсбук.

Председателят на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов е на първо място в два района - Плевен и 25 МИР-София. Заместник-председателят на Народното събрание Юлиана Матеева води листата във Варна.

Следва пълният списък на водачите на "Величие":

1 МИР Благоевград - Павел Стоименов
2 МИР Бургас - д-р Любиша Блажевски
3 МИР Варна - проф. Юлиана Матеева
4 МИР Велико Търново - Павлин Петров
5 МИР Видин - Радослав Живков
6 МИР Враца - д-р Румен Тихолов
7 МИР Габрово - Недко Ангелов
8 МИР Добрич - Радомир Райчев
9 МИР Кърджали - Костадин Хаджийски
10 МИР Кюстендил - Йордан Мицикулев
11 МИР Ловеч - Георги Георгиев
12 МИР Монтана - Милен Сибинов
13 МИР Пазарджик - Йордан Мицикулев
14 МИР Перник - Валентина Евтимова
15 МИР Плевен - Ивелин Михайлов
16 МИР Пловдив град - Мария Илиева
17 МИР Пловдив област - Димитър Баберков
18 МИР Разград - Виктория Тодорова
19 МИР Русе - Деян Димов
20 МИР Силистра - Геомил Георгиев
21 МИР Сливен - Михаил Динев
22 МИР Смолян - Лариса Савова
23 МИР София - Стилиана Бобчева
24 МИР София - Александър Андонов
25 МИР София - Ивелин Михайлов
26 МИР София област - Красимира Катинчарова
27 МИР Стара Загора - Красимира Катинчарова
28 МИР Търговище - Ивайло Лазаров
29 МИР Хасково - Христо Петров
30 МИР Шумен - Милена Мерсинкова
31 МИР Ямбол - Павлина Константинова Костова-Давидович

Очаква се днес Централната избирателна комисия (ЦИК) ще изтегли номерата в бюлетината за гласуване за предсрочните избори на 19 април.

