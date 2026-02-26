Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ

В Женева днес ще се водят разговори и за Украйна. Преди срещата украинският лидер Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Те са обсъдили темите, които ще бъдат обсъдени в Швейцария.

Украинската делегация начело с Рустем Умеров ще се срещне със специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Къшнер. Очаква се те да обсъдят провеждането през март на тристранни разговори с участието и на Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Женева ще бъде обсъдено и икономическото възстановяване на Украйна, както и подготовката за размяна на военнопленници. По оценки на Световната банка възстановяването на украинската икономика ще струва около 588 милиарда долара. На фона дипломатически усилия, военните действия не спират. През изминалата нощ в Киев отново са отеквали експлозии.