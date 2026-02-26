БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Женева днес ще се водят разговори и за Украйна. Преди срещата украинският лидер Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Те са обсъдили темите, които ще бъдат обсъдени в Швейцария.

Украинската делегация начело с Рустем Умеров ще се срещне със специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Къшнер. Очаква се те да обсъдят провеждането през март на тристранни разговори с участието и на Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Женева ще бъде обсъдено и икономическото възстановяване на Украйна, както и подготовката за размяна на военнопленници. По оценки на Световната банка възстановяването на украинската икономика ще струва около 588 милиарда долара. На фона дипломатически усилия, военните действия не спират. През изминалата нощ в Киев отново са отеквали експлозии.

#преговори за мир в Украйна #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #преговори за мир

Последвайте ни

ТОП 24

Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
1
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
4
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
5
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
6
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: САЩ и Канада

Нов кръг преговори между Иран и САЩ в Женева
Нов кръг преговори между Иран и САЩ в Женева
Напрежението САЩ - Иран: Вашингтон наложи нови санкции преди утрешните преговори Напрежението САЩ - Иран: Вашингтон наложи нови санкции преди утрешните преговори
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на президента на САЩ – какво чухме и какво не? Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на президента на САЩ – какво чухме и какво не?
Чете се за: 04:10 мин.
Американски сенатори от двете основни партии внесоха резолюция в подкрепа на Украйна Американски сенатори от двете основни партии внесоха резолюция в подкрепа на Украйна
Чете се за: 00:42 мин.
Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза" Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза"
Чете се за: 02:15 мин.
При стрелба в САЩ: Двама помощник шерифи бяха смъртоносно простреляни в щата Мисури При стрелба в САЩ: Двама помощник шерифи бяха смъртоносно простреляни в щата Мисури
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР) Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
Спорт
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ