ИЗВЕСТИЯ

Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

Повече слънчеви часове през следващите дни

Чете се за: 02:22 мин.
Времето
Днес облачността ще се разкъсва и намалява, и над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който през деня ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София около – 0°, а максималните – между 5° и 10°, в Югозападна България до 12°, в София – около 7°.

По Черноморието преди обяд облачността ще е значителна и по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. След обяд облачността ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 6° - 10°. Температурата на морската вода е 5° - 7°. Вълнението на морето ще бъде 2- 3 бала.

Над планините облачността ще е значителна и преди обяд ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

В петък ще бъде предимно слънчево със слаб източен вятър. Сутринта на отделни места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 6° и минус 1°, а максималните – между 7° и 12°.

В събота над Източна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността, почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

В неделя и през първата половина от следващата седмица ще преобладава слънчево време, в източните райони със слаб североизточен вятър, в останалата част от страната ще бъде тихо; преди обяд по Черноморието и на места в Горнотракийската низина ще има ниска облачност или мъгла. Температурите постепенно ще се повишават и преобладаващите минимални ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 12° и 17°.

Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток
Чете се за: 02:55 мин.
Партия "Величие" подаде документи за регистрация в ЦИК за изборите Партия "Величие" подаде документи за регистрация в ЦИК за изборите
Чете се за: 00:37 мин.
Подготовката за изборите: Държавата поема разходите за паравани, ЦИК назначи районните комисии Подготовката за изборите: Държавата поема разходите за паравани, ЦИК назначи районните комисии
Чете се за: 00:37 мин.
10% от жените в репродуктивна възраст са с ендометриоза 10% от жените в репродуктивна възраст са с ендометриоза
Чете се за: 02:47 мин.
87% от левовете вече са изтеглени, в обращение са над 7,5 млрд. евро 87% от левовете вече са изтеглени, в обращение са над 7,5 млрд. евро
Чете се за: 00:52 мин.

Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ) При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
