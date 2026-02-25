Напрежението САЩ - Иран: Вашингтон наложи нови санкции преди утрешните преговори

Съединените щати търсят мирно решение на ядрения въпрос с Техеран, но са готови да използват военна сила, ако дипломатическите усилия не успеят да постигнат основната цел за предотвратяване на придобиването на ядрени оръжия от Иран. Това заяви вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс в интервю за Fox New.

Техеран вярва, че е възможно да се постигне равноправно споразумение. Следващият трети кръг преговори между Съединените щати и Иран са утре в Женева.

Американското правителство наложи нови икономически санкции, целящи отслабване на режима в Техеран и прекъсване на приходите му от петрол в навечерието на преговорите. Вашингтон добави четири лица, всички ирански граждани, както и компании и 12 кораба към черния си списък.