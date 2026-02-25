Разширяват списъка с безплатни лекарства за деца до 7 години- НЗОК вече покрива 11 медикамента

Увеличава се списъкът с безплатни лекарства за деца до 7 години. Здравната каса вече покрива 11 медикамента, повечето антибиотици. От 8 юли до 31 декември 2025 година безплатни медикаменти са получили 2980 деца. Те са стрували на Здравната каса над 27 хиляди евро.

Дея е първокласник. Скоро ще навърши 7 години. Откакто ходи на училище боледува по-често.

Яна Кърлева: "Може понякога дори да е веднъж в месеца. Особено в зимния период. Минималният разход е между 30-40 евро за лекарства от първа необходимост."

Яна научи от БНТ, че децата до 7 години могат да получат безплатни антибиотици и противовирусни медикаменти по Здравна каса.

Яна Кърлева: "Не сме чули по телевизията. Лекарите не са ни споменавали. Тъй като на този етап не е имало нужда от антибиотик."

А педиатрите казват, че рядко се сещат за списъка с безплатни антибиотици и противовирусни лекарства.

Доц. Йорданка Узунова - началник на клиника по педиатрия УМБАЛ "Лозенец", главен секретар на БПА: "Много малко медикаменти могат да бъдат изписани безплатно. И когато ти си лекар и прецениш, че за тази болест е необходим един медикамент от дадена група, но него го няма, Това вече те кара да забравяш да ти е по-лесно да минеш на бяла рецепта, а не на рецепта по НЗОК."

Решението на проблема според лекарите е в списъка с безплатни лекарства да влязат още антибиотици и противовирусни медикаменти.

Доц. Йорданка Узунова - началник на клиника по педиатрия УМБАЛ "Лозенец", главен секретар на БПА: "Да се регистрират още от различни класове, за да може лекарят да е сигурен, че когато влезе в тази част на електронното досие, ще намери подходящия за заболяването антибиотик."

В тази столична аптека са изпълнени 3 рецепти за безплатни антибиотици.

Стефан Минков, магистър-фармацевт: "Като цяло се изписват по-рядко. Говоря на базата на това какъв състав имат. По-рядко са просто избор на лекарите, от които при нас са идвали рецепти."

Рецепта за антибиотик по Здравна каса може да спести на родителите между 6 и 10 евро на опаковка.

Яна Кърлева:"Опаковка е някакъв вид подкрепа макар и минимална в сравнение с разхода, който по принцип ни струват лекарствата, но въпреки всичко е плюс."

В списъка с лекарства, които се покриват от Здравната каса, се влиза по изрично искане на производителя.