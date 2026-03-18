32-годишен пациент беше транспортиран с въздушна линейка от Сливен в болница "Лозенец"

32-годишен пациент с животозастрашаващо кървене беше спешно транспортиран с въздушна линейка от МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен до УМБАЛ "Лозенец", съобщиха от столичното лечебно заведение.

Медицинската евакуация по въздух бе извършена по спешност поради тежкото състояние на пациента и необходимостта от високоспециализирана медицинска помощ.

При постъпването му в УМБАЛ "Лозенец" е установено активно кървене от оперативен достъп в дясната феморална област, на фона на изключително усложнена съдова патология и множество предходни интервенции.

Към момента пациентът се намира в реанимация. Състоянието му остава критично, но е стабилизирано. Мултидисциплинарен екип продължава интензивното лечение и наблюдение, като се полагат всички необходими грижи за овладяване на състоянието и предотвратяване на усложнения.