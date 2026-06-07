Наградите „Тони“ закриват сезона на Бродуей

Наградите „Тони“, които ще бъдат връчени тази вечер, поставят финал на сезон на Бродуей с рекордни брутни приходи, предаде Ройтерс.

Сред номинираните в основните категории за отличията няма изявен фаворит. Комбинацията от спектакли със звезден състав и нови продукции е знак за устойчивостта на театралната индустрия в Ню Йорк, отбелязва осведомителната агенции.

Поп певицата Пинк ще бъде водеща на церемонията в нюйоркската „Рейдио сити мюзик хол", която ще се излъчва по Cи Би Ес.

Новите мюзикъли „Изгубените момчета“ и „Шмигадун!“ водят с по 12 номинации, следвани от възродения „Рагтайм“ с 11.

Тази година Бродуей генерира 1,91 милиарда долара брутни приходи - най-високата сума, регистрирана досега, отбелязва Ройтерс.

Церемонията ще включва специална част, в която ще бъде почетена 30-годишнината на Бродуей на „Чикаго“, с водещ Куин Латифа. Рейчъл Зиглър, която ще се завърне на Бродуей през следващия сезон в продукцията на Джейми Лойд „Евита“, ще отдаде почит към „Кастингът“ по повод 50-годишнината му, а Лесли Одом младши ще изпълни песен от мюзикъла „Наем“ по повод 30-годишнината на това шоу, информира Ройтерс.

Наградите „Тони“ са учредени през 1947 г. на името на театралната актриса Антоанет Пери, наричана Тони, и се присъждат за най-добрите продукции на Бродуей.