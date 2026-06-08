Възродени бродуейски постановки и Liberation триумфираха на наградите „Тони“

„Шмигадун!“, адаптация на сериал на Apple TV, която иронизира грандиозните и помпозни бродуейски спектакли, спечели наградата „Тони“ за най-добър нов мюзикъл, съобщава Асошиейтед прес.

Мюзикълът пародира класики от златната ера на Бродуей като The Music Man и Oklahoma! Победата е своеобразна реабилитация за създателя Синко Пол, чийто телевизионен сериал беше спрян след два сезона. В неделя вечерта той спечели награди „Тони“ за музиката и за сценария.

„Понякога пеене, танци, шеги и щастлив край са всичко, от което се нуждаеш“, каза продуцентът Лорн Майкълс, създателят на Saturday Night Live, след победата.

Победата на „Шмигадун!“ допълва това, което някои неофициално наричат „студиен EGOT“ (по първите букви от имената на наградите „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“, известни като „Големия шлем“ на шоубизнеса – бел.ред.). Apple вече има награди „Еми“ за комедиите Ted Lasso и The Studio, „Оскар“ за най-добър филм за „CODA: Дете на глухи родители“ и „Грами“ за приноса на Крис Стейпълтън към саундтрака на „Ф1: Филмът“.

Наградата за най-добра нова пиеса отиде при Liberation на Уол, която разказва за група жени, борещи се за промяна на общественото съзнание в Охайо през 70-те години и която по-рано тази година спечели и наградата „Пулицър“ за драма.

Пиесата на Уол събира истории на феминистки от всички слоеве на обществото, докато те се борят с мизогинията, расизма и традиционните роли на половете. Уол е едва четвъртата жена, спечелила „Тони“ за най-добра пиеса, като се присъединява към Уенди Васерщайн, Ясмина Реза и Франсис Гудрич.

„Искам да почета жените, които имат смелостта да изразят проблемите си“, каза Уол, която благодари на майка си, дъщерите си и жените продуценти. „И към всички момичета там: кажете истината и нека светът бъде достатъчно мъдър, за да ви изслуша.“

Liberation се присъединява към списъка от 18 пиеси, спечелили „Пулицър“ за драма и награда „Тони“ в една и съща година.

Наградата „Тони“ за най-добро възстановяване на пиеса отиде при „Смъртта на търговския пътник“ – шедьовъра на Артър Милър, който разглежда разпадането на американската мечта. Тя спечели наградата „Тони“ за най-добра нова пиеса през 1949 г. и за най-добро възстановяване през 1984, 1999 и 2012 г.

Тя спечели рекордните шест награди „Тони“: Лори Меткалф спечели третата си награда „Тони“ за ролята на съпругата на Уили Ломан, партнирайки на Натан Лейн във възстановката, която спечели и награди за осветление, сценография и звук. Джо Мантело спечели наградата за най-добър режисьор на пиеса.

„Рагтайм“ – грандиозен мюзикъл, който изобразява Америка, променена от имиграцията, расовото насилие, индустриалното богатство и политическите вълнения – спечели наградата за най-добро възстановяване на мюзикъл.

Водеща на церемонията бе Пинк, която се появи на сцената облечена като Питър Пан.

В своето встъпително слово Пинк, която все още няма участия на Бродуей, се нарече вторият най-голям фен на театъра след дъщеря й Уилоу. „Не съм тук само за да крада перуките на хората. Тук съм, за да отпразнувам най-трудолюбивите хора в шоубизнеса“, каза тя.

Снимки: БТА

Церемонията включваше специална част, в която бе почетена 30-годишнината на Бродуей на „Чикаго“, с водеща Куин Латифа. Рейчъл Зиглър, която ще се завърне на Бродуей през следващия сезон в продукцията на Джейми Лойд „Евита“, отдаде почит към „Кастингът" (A Chorus Line) по повод 50-годишнината му, а Лесли Одом-младши изпълни песен от мюзикъла „Наем“ (Rent) по повод 30-годишнината на шоуто.