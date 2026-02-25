След "Музея на сглобката" в парламента вече има и лафка

След като в края на миналата година в Парламента беше открит "Музей на сглобката", от днес има и лафка.
Тя е разположена пред вратата на "Музея на Сглобката", който Делян Пеевски откри в края на миналата година. Нарича се сувенирна лафка за хората. Като предлага тениски, магнитчета и чаши с лика на лидера на ДПС Делян Пеевски. В основата на тази идея са от "Да, България" и техните младежи.
Ивайло Мирчев - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Ние решихме след като Пеевски си затвори музея нашите младежи - младежката организация на "Да, България - Млада България" да направи сувенирна лафка за хората. В тая лафка можете да видите всички бизнес успехи на Пеевски - тоест всички фалити, която и компания той да вземе е фалирала. И понеже нашите младежи са усмихнати, добронамерени, опитаха да подарят на господин Пеевски от сувенирната лафка като подарък, защото знаем, че той пари не дава, обикновено взима, основно от държавата, да му подарят тениска, магнитче, чашчица и започнаха да го търсят в Народното събрание. Той се беше заключил в една от стаите, беше сложил охраната от НСО, не можахме да открием."