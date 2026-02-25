След "Музея на сглобката" в парламента вече има и лафка

След като в края на миналата година в Парламента беше открит "Музей на сглобката", от днес има и лафка.

Тя е разположена пред вратата на "Музея на Сглобката", който Делян Пеевски откри в края на миналата година. Нарича се сувенирна лафка за хората. Като предлага тениски, магнитчета и чаши с лика на лидера на ДПС Делян Пеевски. В основата на тази идея са от "Да, България" и техните младежи.