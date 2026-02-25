След речта на Тръмп - коментари и реакции

Иран определи като "огромни лъжи" обвиненията на Доналд Тръмп в цитирам "зловещи ядрени амбиции", но изрази оптимизъм за утрешните двустранни преговори в Женева.
Техеран отхвърля всички твърдения за страната, изложени в годишната реч на Тръмп, но държавният глава Пезешкиан вижда "благоприятна перспектива" за излизане от ситуацията "нито война, нито мир". Според преговарящия Абас Арагчи, споразумението е "на една ръка разстояние". В Ню Йорк споделят, че в словото на държавния глава е имало много лъжи и твърде големи преувеличения.
Проф. Брендън Ротинхаус - Университет на Хюстън: "Президентът имаше доста трудна задача. Той трябваше да убеди хората, че неговият подход е правилният. И това е предизвикателство в година на избори, когато рейтингът му намалява, икономиката не е в рецесия, но със сигурност не расте и му предстои доста трудна битка да убеди хората, че инфлацията се опитомява. Но той е шоумен и успя да изложи някои политически аргументи, за да обедини хората зад част от по-драматичните събития, особено във външната политика.“
Лиза Ечебариа - жителка на Ню Йорк: "Мисля, че имаше много лъжи, според мен речта раздели още повече страната. Имаше само гняв и гневни послания, нещо от което не се нуждаем точно сега. Искаше ми се да има нещо от рода на "заедно сме в това", "заедно се справяме по-добре", нещо подобно. Вместо това, просто се сочеше с пръст навсякъде."
Ърни - жител на Ню Джърси: "Реалността, е това, което преживяваме всеки ден- ходим на работа, до магазина, цената на живота. Така че реалността може да е малко по -различна от неговите проекции, които иска да ни внуши."