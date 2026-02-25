БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

След речта на Тръмп - коментари и реакции

Мартин Гицов
Чете се за: 02:20 мин.
По света
иранският външен министър ядрената сделка добри възможности дипломатическо решение
Иран определи като "огромни лъжи" обвиненията на Доналд Тръмп в цитирам "зловещи ядрени амбиции", но изрази оптимизъм за утрешните двустранни преговори в Женева.

Техеран отхвърля всички твърдения за страната, изложени в годишната реч на Тръмп, но държавният глава Пезешкиан вижда "благоприятна перспектива" за излизане от ситуацията "нито война, нито мир". Според преговарящия Абас Арагчи, споразумението е "на една ръка разстояние". В Ню Йорк споделят, че в словото на държавния глава е имало много лъжи и твърде големи преувеличения.

Проф. Брендън Ротинхаус - Университет на Хюстън: "Президентът имаше доста трудна задача. Той трябваше да убеди хората, че неговият подход е правилният. И това е предизвикателство в година на избори, когато рейтингът му намалява, икономиката не е в рецесия, но със сигурност не расте и му предстои доста трудна битка да убеди хората, че инфлацията се опитомява. Но той е шоумен и успя да изложи някои политически аргументи, за да обедини хората зад част от по-драматичните събития, особено във външната политика.“

Лиза Ечебариа - жителка на Ню Йорк: "Мисля, че имаше много лъжи, според мен речта раздели още повече страната. Имаше само гняв и гневни послания, нещо от което не се нуждаем точно сега. Искаше ми се да има нещо от рода на "заедно сме в това", "заедно се справяме по-добре", нещо подобно. Вместо това, просто се сочеше с пръст навсякъде."

Ърни - жител на Ню Джърси: "Реалността, е това, което преживяваме всеки ден- ходим на работа, до магазина, цената на живота. Така че реалността може да е малко по -различна от неговите проекции, които иска да ни внуши."

#САЩ #Иран

Иран има желание за справедливо споразумение със САЩ
Иран има желание за справедливо споразумение със САЩ
Новите протести в Иран: Властите предупредиха да не се пресичат "червените линии" Новите протести в Иран: Властите предупредиха да не се пресичат "червените линии"
Чете се за: 00:57 мин.
Външният министър Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега Гиедон Саар Външният министър Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега Гиедон Саар
Чете се за: 01:10 мин.
Специално пред БНТ: Николай Младенов за предизвикателствата пред Близкия изток Специално пред БНТ: Николай Младенов за предизвикателствата пред Близкия изток
Чете се за: 13:35 мин.
Иран: Преговорите имат шанс, но иранците никога не са капитулирали в своята история Иран: Преговорите имат шанс, но иранците никога не са капитулирали в своята история
Чете се за: 00:50 мин.
Иранският външен министър за ядрената сделка: Има добри възможности за дипломатическо решение Иранският външен министър за ядрената сделка: Има добри възможности за дипломатическо решение
Чете се за: 01:27 мин.

Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бус с ученици катастрофира в столичен квартал Бус с ученици катастрофира в столичен квартал
Чете се за: 00:22 мин.
Регионални
След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в страните извън ЕС е окончателно След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в страните извън ЕС е окончателно
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Правителството удължи бюджета и разпореди проверки за милиони в...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Нови обитатели в парка в Белица: Мечките Гордо и Флоренция...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
