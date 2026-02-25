След речта на Тръмп - коментари и реакции

Иран определи като "огромни лъжи" обвиненията на Доналд Тръмп в цитирам "зловещи ядрени амбиции", но изрази оптимизъм за утрешните двустранни преговори в Женева.

Техеран отхвърля всички твърдения за страната, изложени в годишната реч на Тръмп, но държавният глава Пезешкиан вижда "благоприятна перспектива" за излизане от ситуацията "нито война, нито мир". Според преговарящия Абас Арагчи, споразумението е "на една ръка разстояние". В Ню Йорк споделят, че в словото на държавния глава е имало много лъжи и твърде големи преувеличения.