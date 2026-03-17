Украински специалисти за борба с дронове са в Близкия изток

Украйна е изпратила над 200 експерти по дронове в Близкия изток, в помощ на съюзниците си по прихващане на ирански дронове, обяви в Лондон президентът Володимир Зеленски.

Той посочи, че страната му има възможност да произвежда по 2 хиляди дрона за прехват на ден и може да достави половината от тях на своите съюзници. Украйна работи по подводни дронове, способни да действат в световния океан, каза още Зеленски.

Украинският лидер призова съюзниците си заедно със страната му да изградят "модерни сили за отбрана" като използват опита, придобит в бойни условия. Британският премиер Киър Стармър прие Зеленски на Даунинг стрийт и призова - въпреки войната с Иран, "фокусът да не се измества от Украйна". В реч пред британския парламент, украинският лидер определи режимите в Русия и Иран като "братя по омраза".