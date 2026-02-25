Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на президента на САЩ – какво чухме и какво не?

Близо два часа – толкова продължи годишната реч на Доналд Тръмп за "Състоянието на съюза". Аплодиран от републиканците в Конгреса и бойкотиран от демократите, американският президент изтъкна икономическата и имиграционната си политика, но отдели и немалко време за атаки срещу политическите си опоненти. По въпросите за външната политика беше лаконичен и единствената ключова реплика беше, че "предпочита дипломацията" за потушаване на напрежението с Иран.

3 минути отне на Доналд Тръмп да стигне до трибуната в Конгреса. Ръкостискания, селфита и дори една целувка – републиканците посрещнаха сърдечно своя президент. Празни останаха креслата на 50 от демократите, а тези, които бяха в залата, редуваха мълчание с освиркване.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "През изминалата година постигнахме трансформация в страната, каквато никой не е виждал. Това е обратът на века."

Цитира рекордно ниска безработица и инфлация, похвали икономическата си политика и най-вече митата.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Въпреки разочароващото решение на Върховния съд, митата ще останат в сила. Вярвам, че след време митата, които другите държави ни плащат, ще заменят както едно време данъците за гражданите и това ще донесе огромно облекчение за хората."

Ясно показа, че не планира да отстъпи и крачка назад от имиграционната си политика.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "За изминалите 9 месеца в страната са влезли 0 нелегални имигранти. Ще продължаваме да позволяваме на хората да идват тук, но легално. И то само на такива, които обичат нашата държава и които ще работят усърдно за нея."

Нарече НАТО приятели и съюзници. Каза, че е сложил край на 8 войни, включително между Сърбия и Косово, Пакистан и Индия, Конго и Руанда.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Работим усилено за край на 9-ата война – в Украйна."

И на фона на новините, че самолетоносачът "Джералд Форд" приближава Близкия изток, по въпроса за Иран едновременно заплаши и протегна ръка.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "С операция "Среднощен чук" ги предупредихме да не правят планове да възобновяват ядрената си програма и най-вече – да не произвеждат ядрени оръжия. Но те го правят. Водим преговори с тях и няма да отстъпим - никога няма да имат ядрено оръжие. Колкото до моето предпочитание - иска ми се този проблем да бъде решен чрез дипломация."

Не каза нито дума за досиетата "Епстийн", но пък похвали националния отбор по хокей, донесъл първата от близо 50 години олимпийска титла.

Финалът на двучасовата реч – заявка, че "златната ера" тепърва започва.

Протестиращи, облечени като жаби, се събраха пред Конгреса. А веднага след изявлението на Тръмп, започна алтернативна реч на демократите.

Абигейл Спанбергер, губернатор на Вирджиния: "Не засегна важните теми и не предложи решения за нито един наболял проблем. Точно обратното – влошава ситуацията. Опитва се да ни раздели. Да ни вбеси, да ни разкъса един срещу друг. И понякога успява."

"Състояние на блатото" – с това мото премина протестно събитие, в което противници на Доналд Тръмп, включително актьорът Робърт Де Ниро критикуваха политиките на президента.

