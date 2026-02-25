Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза"

Американският президент Доналд Тръмп произнесе пред Конгреса годишната си реч "За състоянието на съюза". Тя идва в момент, в който се очакват ключови решения както по горещи международни теми, така и по наболели въпроси за Съединените щати.

В продължение на няколко минути Тръмп беше аплодиран от републиканците в Конгреса още на влизане. 50 демократи пък бойкотират изказването му. Тръмп повтори репликата от речта, която произнесе при встъпването си в длъжност, че "Златната ера" за страната му е започнала. По думите му, Съединените щати са по-богати и по-силни от всякога. По думите му, американците са по-богати от всякога и голяма част от това е благодарение на наложените от него мита. Обвини демократите, че са довели Съединените щати почти до фалит и са позволили на стотици хиляди нелегални имигранти да влязат в страната. Похвали усилията на имиграционните власти и обеща да продължи с досегашната си политика. Колкото до външната политика, Тръмп обяви, че е сложил край на осем войни и настоя за край на конфликта в Украйна. По въпроса за Иран каза, че предпочита да бъде решен чрез дипломация, но и че няма да допусне цитирам "най-големият спонсор на тероризма" да притежава ядрено оръжие.