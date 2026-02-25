БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза"

Джанан Дурал
Американският президент Доналд Тръмп произнесе пред Конгреса годишната си реч "За състоянието на съюза". Тя идва в момент, в който се очакват ключови решения както по горещи международни теми, така и по наболели въпроси за Съединените щати.

В продължение на няколко минути Тръмп беше аплодиран от републиканците в Конгреса още на влизане. 50 демократи пък бойкотират изказването му. Тръмп повтори репликата от речта, която произнесе при встъпването си в длъжност, че "Златната ера" за страната му е започнала. По думите му, Съединените щати са по-богати и по-силни от всякога. По думите му, американците са по-богати от всякога и голяма част от това е благодарение на наложените от него мита. Обвини демократите, че са довели Съединените щати почти до фалит и са позволили на стотици хиляди нелегални имигранти да влязат в страната. Похвали усилията на имиграционните власти и обеща да продължи с досегашната си политика. Колкото до външната политика, Тръмп обяви, че е сложил край на осем войни и настоя за край на конфликта в Украйна. По въпроса за Иран каза, че предпочита да бъде решен чрез дипломация, но и че няма да допусне цитирам "най-големият спонсор на тероризма" да притежава ядрено оръжие.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "През изминалата година постигнахме трансформация в страната, каквато никой не е виждал. Това е обратът на века. ПРЕСЕЧКА Враговете ни се страхуват и Америка е по-уважавана от всякога. Имаме най-силната граница в историята. В изминалите 9 месеца нула нелегални имигранти са допуснати в Съединените щати. Винаги ще позволяваме на хората да идват легално тук, но само на тези, които работят усилено за страната ни. Преди да започне мандатът ми бяхме мъртва държава. Сега сме най-великата и най-"гореща" страна."

