Годишна конференция: Представиха доклада за състоянието на въоръжените сили

До 2027 година България ще има една от най-добре окомплектованите бригади - това отбеляза адмирал Емил Ефтимов по време на своята годишна конференция за представяне на доклада за състоянието на въоръжените сили.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов отбеляза, че има забавяне за доставката на вторите 8 броя изтребители F-16, а президентът Илияна Йотова заяви, че страната ни е трябвало да има по-голямо участие с предложения при включването на България в инструмента "Мерки за сигурността на Европа".