Годишна конференция: Представиха доклада за състоянието на въоръжените сили

Снимка: БТА
До 2027 година България ще има една от най-добре окомплектованите бригади - това отбеляза адмирал Емил Ефтимов по време на своята годишна конференция за представяне на доклада за състоянието на въоръжените сили.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов отбеляза, че има забавяне за доставката на вторите 8 броя изтребители F-16, а президентът Илияна Йотова заяви, че страната ни е трябвало да има по-голямо участие с предложения при включването на България в инструмента "Мерки за сигурността на Европа".

Илияна Йотова, президент на Република България: "Аз лично имах своите забележки, българската отбранителна индустрия трябваше да има по-голям дял и по-голямо участие, а не да се вземат на готово проекти от регистъра на Европейската агенция по отбрана - така или иначе това вече е решено и сега трябва да намерим най-добрия начин за реализирането."

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Единственото нещо, което предоговаряме, което е започнато като процес и аз ще трябва да си го довърша, това е предоговарянето по самолетите F-16 с американската страна. Тази година от планираните ще платим половината средства, защото имаме забавяне на вторите 8 и ние вече не сме длъжни да плащаме предварително докато не ги получим. - С колко ще е забавянето? - Може би с една година."



