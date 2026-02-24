БНТ
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за...
21:12, 25.02.2026
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Насар бе избран за "Спортист на...
20:54, 25.02.2026
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
16:43, 25.02.2026
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
12:48, 25.02.2026
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
12:12, 25.02.2026 (обновена)
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
11:00, 25.02.2026
Чете се за: 02:17 мин.
Спортни новини 24.02.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
20:50, 24.02.2026
Спорт
20:45, 24.02.2026
Новите протести в Иран: Властите предупредиха да не се пресичат...
20:34, 24.02.2026
Годишнината от войната: Русия с обвинения към Украйна за саботаж на...
20:09, 24.02.2026
МОН: Все още не е готов доклада за училище "Космос"
19:43, 24.02.2026
Социалното министерство влиза в битката с купения вот
19:24, 24.02.2026
Евродепутатът Андрей Новаков коментира темата със смяната на...
19:09, 24.02.2026
Любомир Каримански: Парламент с изчерпано доверие не бива да избира...
19:00, 24.02.2026
Политически реакции след смяната на областните управители
ТОП 24
1
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
4
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
5
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
6
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...
Най-четени
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 25.02.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 25.02.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 25.02.2026
Спортни новини 25.02.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 25.02.2026
Спортни новини 24.02.2026 г., 12:25 ч.
12:14, 24.02.2026
Спортни новини 24.02.2026 г., 06:30 ч.
06:59, 24.02.2026
Спортни новини 23.02.2026 г., 20:50
20:50, 23.02.2026
Водещи новини
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
21:07, 25.02.2026
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
16:41, 25.02.2026
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“
20:51, 25.02.2026
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
20:44, 25.02.2026
Чете се за: 05:10 мин.
Спорт
След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в...
19:03, 25.02.2026
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж
21:48, 25.02.2026
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
18:02, 25.02.2026
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Правителството удължи бюджета и разпореди проверки за милиони в...
18:15, 25.02.2026
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
