Спортни новини 24.02.2026 г., 20:50 ч.

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за...
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Насар бе избран за "Спортист на...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“ Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР) Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
Спорт
След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Правителството удължи бюджета и разпореди проверки за милиони в...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
