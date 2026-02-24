БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Евродепутатът Андрей Новаков коментира темата със смяната на областните управители

У нас
Евродепутатът Андрей Новаков коментира темата със смяната на областните управители
В Европейския парламент и евродепутатът Андрей Новаков коментира темата със смяната на областните управителите. Той напомни, че дейността им е пряко свързана с усвояване на европейски средства.

Андрей Новаков - евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: "За една нощ бяха сменени 28 областни управители, често отговорни за управление на европейски средства по различни проекти. Нямаше да бъде такъв проблем, ако хората, които ги сменят бяха избрани с избори, нещо което не е факт. Призовавам колегите тук, Европейската сметна палата да следят изкъсо положението в България и ако се наложи да се намесят, за да гарантират правилното управление на парите на данъкоплатците в Европа."

