Земеделският министър и граждански организации набелязаха мерки за защита на животните

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов проведе работна среща с представители на неправителствения сектор, ангажирани с хуманното отношение към животните, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. По време на дискусията бяха обсъдени ефективните механизми за превенция на насилието и необходимостта от засилен институционален контрол. Основната цел на разговора бе установяването на открит диалог за ограничаване на случаите на жестокост чрез по-добра координация и превантивни политики.

Участниците в срещата коментираха и конкретни предложения за подобряване на взаимодействието между държавните органи и неправителствения сектор, както и методи за повишаване на обществената чувствителност към проблемите на животните. Акцент бе поставен върху разработването на устойчиви решения, които да гарантират реална защита и хуманно отношение в дългосрочен план.

​Министър Христанов изрази недоволство от законодателните промени, приети след протестите в началото на 2025 г., и подчерта необходимостта от изграждането на по-добра йерархия на наказанията. Той пое ангажимент да обсъди с министъра на правосъдието Андрей Янкулов въпроса с разпространението на материали с пострадали животни, като заяви, че ще изпрати официално писмо с исканията на организациите до Министерството на правосъдието.

​В края на дискусията присъстващите се обединиха около извода, че тясното партньорство между институциите и гражданското общество е единственият път към утвърждаването на европейски стандарти за защита на животните. Министър Христанов каза в заключение, че Министерството ще продължи активната комуникация с всички заинтересовани страни за изграждането на работещи политики, които да доведат до видими резултати в борбата срещу насилието.