Министър Сергей Игнатов: Училищата няма да бъдат поле за политическа агитация

Служебният министър на образованието Сергей Игнатов заяви в студиото на "Още от деня", че основен приоритет на екипа му в рамките на мандата ще бъде гарантирането на спокойна среда в училищата по време на предстоящите избори, както и засилен контрол върху спазването на правилата в образователната система.

Игнатов, който вече е заемал поста в първия кабинет на ГЕРБ, обясни защо отново е приел поканата да стане министър в служебно правителство:

"За тези 13 години, откакто не съм министър, съм изключително обществено активен и не съм премълчавал нищо в медиите. Някой път съм бил дори неприятен, който ръчка. Знам, че за тези два–три месеца не могат да се правят реформи, но мисля, че имам силата да осигуря един спокоен преход системата да работи. И затова се съгласих."

По повод политическите атаки срещу служебния кабинет и споровете "чий е" той, Игнатов коментира:

"Кабинетът е на България. Сега започват изборите и скоро ще си извадят шпагите. Ще се нажежи обстановката на всички нива. В това затишие пред бурята на прицел е служебният кабинет. Не е лесно да си в служебен кабинет – дори да си експерт в редовно правителство, зад теб стои политическа сила. Докато служебният министър няма защита от никъде."

Той призова за търпение и уважение към членовете на служебния кабинет:

"Всеки от тях е заложил не само името си, дори кариерата си за тези два–три месеца. Нямам лични притеснения – това е част от политическия процес. В демокрацията е по-добре да има динамика, отколкото министри да стоят по 15–20 години и да се превръщат в непоклатими институции."

Като първа задача пред министерството Игнатов посочи недопускането на политическа агитация в образователните институции.

"Това служебно правителство има една основна задача – да организира в спокойна обстановка прозрачни и честни избори. Ще направим всичко възможно гласът на всеки човек да не бъде загубен и да не бъде подменен."

Министерството вече е провело среща с началниците на регионалните управления на образованието, а ще има и координация с МВР.

"Много добре ми е известно, че има региони и училища, където е възможно територията на училището да се превърне в място за политическа пропаганда – под една или друга форма. Нашата задача е, доколкото е възможно, това да не се случва. Ще има мониторинг, ще прилагаме мерки в рамките на закона и ще бъдем в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи", поясни той.

По повод очаквания доклад след случая "Петрохан" министърът заяви, че той трябва да бъде готов до края на седмицата, но още отсега могат да се направят някои изводи:

"Има един проблем, който може да бъде решен – някои преподаватели нямат педагогическа правоспособност. Въпросът е дали това е нарушение, защото има срок, в който тя може да бъде придобита. Очевидно трябва да се засили контролът и в началото на всяка учебна година да се правят проверки."

Според него контролът трябва да важи както за частните, така и за държавните училища.

