Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на...
Чете се за: 00:57 мин.
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Чете се за: 02:47 мин.
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Патриарх Даниил се надява следващия парламент да приеме въвеждането на предмета "Добродетели и религии"

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
Общество
Снимка: БТА
Българският патриарх Даниил каза днес, че се надява депутатите в следващото Народно събрание да разберат ползата от предмета "Добродетели и религии" и той да бъде въведен в училище. Коментарът идва след като стана ясно, че промените в Закона за училищното образование, сред които е и въвеждането на новия предмет "Добродетели и религии", вече няма време кога да бъдат приети от този парламент.

Въвеждането на предмета "Добродетели и религии" в българското училище от този парламент претърпя провал. След като беше приет на първо четене в зала на 8 октомври миналата година, той отлежа няколко месеца в ресорната парламентарна комисия за второ четене. На няколко пъти заседания на комисията пропаднаха и вече няма техническо време за приемане на промените в закона, тъй като до края на този парламент остават броени дни.

+ Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "Имаше готовност да бъде приет, но сега за сега такава е Божията воля. Надяваме се при следващото Народно събрание да има разбирането, държавническото отношение и мислене за ползата от този предмет."

Патриархът добави че там, където се преподава "религия" в училище, ползата за децата се вижда. И припомни, че предметът и сега присъства в образователната ни система. Целта била да се промени статута му - да бъде равнопоставен на другите учебни предмети.

+ Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "Да може да бъде избиран от родителите на онези деца, които искат децата да учат този предмет."

Министърът на образованието и науката Сергей Игнатов коментира, че служебното правителство няма законодателна инициатива, но според него предметът има бъдеще.

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието и науката: "Мисля, че следващият парламент ще приеме този закон, може да има малко изменение. Да видим какъв парламент ще се формира."

Игнатов смята, че в основата на спора да има или не "религия" в училище е факта, че някои групи са изключени. Освен православие и ислям, припомни Игнатов, има и католицизъм, и протестанство, и юдаизъм, за преподаването на които нямало подготвени учители.

ТОП 24

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
1
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
2
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
3
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
4
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
5
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на "ДПС - Ново начало"
6
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Образование

От класната стая към Космоса: Световно постижение на български ученици в областта на космическите науки и технологии
От класната стая към Космоса: Световно постижение на български ученици в областта на космическите науки и технологии
Заради случая с частното училище край София започва проверка в цялата училищна система, каза Сергей Игнатов Заради случая с частното училище край София започва проверка в цялата училищна система, каза Сергей Игнатов
7246
Чете се за: 04:27 мин.
Училището трябва да възпитава добри и отговорни хора, не трябва учениците да усвояват само знания Училището трябва да възпитава добри и отговорни хора, не трябва учениците да усвояват само знания
Чете се за: 02:35 мин.
Отличниците, за които не говорим: Деца от уязвими групи с отлични постижения в НВО Отличниците, за които не говорим: Деца от уязвими групи с отлични постижения в НВО
Чете се за: 04:15 мин.
За 8 март: Хиляди деца подариха на майките си картички с послание За 8 март: Хиляди деца подариха на майките си картички с послание
Чете се за: 02:05 мин.
Започна кандидатстудентската кампания в Софийския университет за учебната 2026/2027 година Започна кандидатстудентската кампания в Софийския университет за учебната 2026/2027 година
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
Чете се за: 02:47 мин.
По света
75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“ 75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Откриха мъж с огнестрелна рана в главата в автомобил в центъра на Бургас Откриха мъж с огнестрелна рана в главата в автомобил в центъра на Бургас
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20%...
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Триумф за Пол Томас Андерсън на Оскарите
Чете се за: 02:55 мин.
По света
