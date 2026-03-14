Патриарх Даниил се надява следващия парламент да приеме въвеждането на предмета "Добродетели и религии"

Българският патриарх Даниил каза днес, че се надява депутатите в следващото Народно събрание да разберат ползата от предмета "Добродетели и религии" и той да бъде въведен в училище. Коментарът идва след като стана ясно, че промените в Закона за училищното образование, сред които е и въвеждането на новия предмет "Добродетели и религии", вече няма време кога да бъдат приети от този парламент.

Въвеждането на предмета "Добродетели и религии" в българското училище от този парламент претърпя провал. След като беше приет на първо четене в зала на 8 октомври миналата година, той отлежа няколко месеца в ресорната парламентарна комисия за второ четене. На няколко пъти заседания на комисията пропаднаха и вече няма техническо време за приемане на промените в закона, тъй като до края на този парламент остават броени дни.

+ Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "Имаше готовност да бъде приет, но сега за сега такава е Божията воля. Надяваме се при следващото Народно събрание да има разбирането, държавническото отношение и мислене за ползата от този предмет."

Патриархът добави че там, където се преподава "религия" в училище, ползата за децата се вижда. И припомни, че предметът и сега присъства в образователната ни система. Целта била да се промени статута му - да бъде равнопоставен на другите учебни предмети.

+ Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "Да може да бъде избиран от родителите на онези деца, които искат децата да учат този предмет."

Министърът на образованието и науката Сергей Игнатов коментира, че служебното правителство няма законодателна инициатива, но според него предметът има бъдеще.

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието и науката: "Мисля, че следващият парламент ще приеме този закон, може да има малко изменение. Да видим какъв парламент ще се формира."

Игнатов смята, че в основата на спора да има или не "религия" в училище е факта, че някои групи са изключени. Освен православие и ислям, припомни Игнатов, има и католицизъм, и протестанство, и юдаизъм, за преподаването на които нямало подготвени учители.