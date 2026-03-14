Топлото и слънчево време продължава

от БНТ
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
През нощта над повечето райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. Значителна ниска облачност и мъгла ще има в Източна България и по поречието на Дунав. На места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София - около минус 1°.

Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд в източната част от страната и по Дунав ще се задържи облачно и с намалена видимост. След обяд облачността ще се разкъса и видимостта ще се подобри. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 15°.

По Черноморието преди обяд ще е с ниска слоеста облачност, на места мъгливо. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.

В понеделник ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места в низините и котловините отново видимостта ще бъде намалена или ще има ниска слоеста облачност. След обяд от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност. Вятърът ще е слаб от североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните - между 12° и 17°, по-ниски по Черноморието.

Във вторник облачността ще бъде предимно значителна. На места в Западна България ще има и слаби валежи от дъжд. Вятърът от североизток ще се усили. Дневните температури ще започнат да се понижават.

