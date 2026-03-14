Патриарх Даниил отслужи заупокойнно богослужение на гроба на патриарх Неофит

Българският патрирах Даниил отслужи заупокойно богослужение на гроба на българският патрирах Неофит. Той почина на 13 март преди две години.

Стотици православни българи дойдоха да се поклонят днес на гроба му пред църквата "Св. Неделя" в столицата.

Денят в Митрополитската катедрала започна с тържествена света литургия.

След това беше отслужена и панихида не само за патрирах Неофит, а и за патрирах Кирил, починал на 7 март 1971-ва година.

За своя предшественик патриарх Даниил каза, че се е отличавал с дълбока и искрена вяра в Бога, че е бил образец на смирение, кротост и отдаденост на Бога.