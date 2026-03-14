БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спектакалът „Future Cargo“ гостува в Пловдив

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Владислав Севов
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

Балетът на Гръцката национална опера пристигна в Пловдив с мобилна сцена и серия безплатни представления

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сцена върху камион, научна фантастика и съвременен танц под открито небе. Спектакълът „Future Cargo“ на Балета на Гръцката национална опера гостува в Пловдив с мобилна сцена и серия безплатни представления на различни места в града. Днес камионът със сцената ще се разположи на Гребната база, а утре – на спортно игрище в кв. „Изгрев“.

В основата на проекта стои един съвсем обикновен образ от съвременния свят – транспортният контейнер, който всеки ден виждаме по пътищата. Какво обаче би могло да има вътре? Именно от този въпрос тръгва идеята на британските режисьори Дейвид Розенберг и Фрауке Рекуарт.

Дейвид Розенберг - режисьор: „Виждаме контейнерите навсякъде – по пътищата и в градския пейзаж – и винаги се питаме какво има вътре. В този спектакъл си представихме, че вътре има нещо, дошло от много далеч – може би от бъдещето – и че пред очите ни се създава нова цивилизация.“

Контейнерът, монтиран върху платформата на камион, се отваря и се превръща в сценично пространство. В него четирима танцьори създават свят, който напомня едновременно лаборатория, космически кораб и странна фабрика за същества от бъдещето.

Елефтерия Стаму – танцьорка: „Това е като малка приказка от бъдещето. Става дума за извънземни същества, които започват да възприемат човешките навици – решат косите си, играят игри, правят съвсем обикновени неща. Чрез тези жестове публиката може да разбере историята.“

Създаден първоначално във Великобритания, спектакълът вече е представян на различни места из Европа. След като Гръцката национална опера включва проекта в програмата си, нов състав от танцьори започва турне – първо по гръцките острови, а сега и в България.

#танц на открито #Балет на Гръцката национална опера #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
2
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
3
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
4
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
5
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
6
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
2
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Култура

Отличиха с пет "Златни малинки" римейка на "Войната на световете"
Отличиха с пет "Златни малинки" римейка на "Войната на световете"
„Мартенски музикални дни“ - до 29 март Русе е столица на класическата музика „Мартенски музикални дни“ - до 29 март Русе е столица на класическата музика
Чете се за: 01:07 мин.
Обратното броене започна: Лос Анджелис е готов за наградите "Оскар" Обратното броене започна: Лос Анджелис е готов за наградите "Оскар"
Чете се за: 00:42 мин.
"София филм фест" на 30: С „Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи беше открито юбилейното издание на кинофестивала "София филм фест" на 30: С „Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи беше открито юбилейното издание на кинофестивала
Чете се за: 01:17 мин.
"200 мига от реалността" – изложба на Михаил Заимов "200 мига от реалността" – изложба на Михаил Заимов
Чете се за: 01:10 мин.
В София могат да бъдат видяни непоказвани творби на Кристо и Жан-Клод В София могат да бъдат видяни непоказвани творби на Кристо и Жан-Клод
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Удължаването на дерогацията за дружествата на "Лукойл" у...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Публикуваха за обществено обсъждане промените в наредбата за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
89% от левовете са изтеглени от обращение
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ