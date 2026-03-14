Спектакалът „Future Cargo“ гостува в Пловдив

Сцена върху камион, научна фантастика и съвременен танц под открито небе. Спектакълът „Future Cargo“ на Балета на Гръцката национална опера гостува в Пловдив с мобилна сцена и серия безплатни представления на различни места в града. Днес камионът със сцената ще се разположи на Гребната база, а утре – на спортно игрище в кв. „Изгрев“.

В основата на проекта стои един съвсем обикновен образ от съвременния свят – транспортният контейнер, който всеки ден виждаме по пътищата. Какво обаче би могло да има вътре? Именно от този въпрос тръгва идеята на британските режисьори Дейвид Розенберг и Фрауке Рекуарт.

Дейвид Розенберг - режисьор: „Виждаме контейнерите навсякъде – по пътищата и в градския пейзаж – и винаги се питаме какво има вътре. В този спектакъл си представихме, че вътре има нещо, дошло от много далеч – може би от бъдещето – и че пред очите ни се създава нова цивилизация.“

Контейнерът, монтиран върху платформата на камион, се отваря и се превръща в сценично пространство. В него четирима танцьори създават свят, който напомня едновременно лаборатория, космически кораб и странна фабрика за същества от бъдещето.

Елефтерия Стаму – танцьорка: „Това е като малка приказка от бъдещето. Става дума за извънземни същества, които започват да възприемат човешките навици – решат косите си, играят игри, правят съвсем обикновени неща. Чрез тези жестове публиката може да разбере историята.“

Създаден първоначално във Великобритания, спектакълът вече е представян на различни места из Европа. След като Гръцката национална опера включва проекта в програмата си, нов състав от танцьори започва турне – първо по гръцките острови, а сега и в България.